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Несколько человек в Крыму наказаны - они спели украинскую песню

В Крыму суд признал песню "Ой в лугу красная калина…" националистической композицией.

сегодня, 20:02
Автор:

Slava Kot
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В аннексированном Россией Крыму были арестованы несколько человек за исполнение на свадьбе песни "Ой у лузі кчервона калина…". Об этом пишет портал "Суспільне" . Российский суд признал эту композицию песней войск украинских националистов.

Несколько человек в Крыму наказаны - они спели украинскую песню

Несколько человек в Крыму наказаны - они спели украинскую песню. Фото из открытых источников

В своей публикации "Суспільне"  ссылается на крымские СМИ и пишет, что несколько человек осудили и вынесли административные приговоры участникам праздника и организаторам действа. Мать жениха приговорили к пяти суткам, музыкант и танцовщица получили по 10 суток, а больше всего досталось владельцу заведения – ему российский суд выписал 15 суток ареста. Еще нескольким лицам выписали штраф.

"Червона калина" — украинская патриотическая песня, написанная предположительно поэтом и театральным режиссером Степаном Чарнецким. Эта композиция стала гимном Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, воевавших во время Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии. Песню также пели в разных подразделениях УПА во время Второй мировой войны. А теперь ее исполняют украинцы и благосклонные люди во всем мире во время российского вторжения.

Песня приобрела новую и международную популярность благодаря записи, где во исполнение Андрея Хливнюка из украинской группы "Бумбокс" ремиксировал исполнитель из Южной Африки The Kiffness.

На основе украинской песни группа Pink Floyd опубликовала свой вариант композиции 8 апреля. В видео использованы фрагменты уже народной песни "Ой у лузі червона калина…" в исполнении украинского мужского хора, а также запись Хливнюка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти обратились к жителям Крыма. Правительство просит готовить укрытие.

Также "Комментарии" писали об украинке, поразившей своим пением польское жюри на одном из талантов шоу.

 



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Источник: https://suspilne.media/281723-sud-u-krimu-pokarav-6-ludej-za-vesilla-z-ukrainskimi-pisnami/
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