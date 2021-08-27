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Названы самые популярные бренды 2021 года

Аналитики интернет-магазина The RealReal назвали самые популярные бренды 2021 года

сегодня, 14:55
Автор:

Хмільовська Інна

Лидерство в продажах среди люксовых товаров занял итальянский модный дом Gucci, но больше всего спроса у покупателей было на аксессуары бренда. Соответствующий отчет появился на сайте компании The RealReal.

Названы самые популярные бренды 2021 года

Louis Vuitton, Gucci, фото с открытых источников

Второе место по популярности занял французский модный дом Louis Vuitton. Также в список попали такие бренды, как Chanel, Prada и Dior.

Продажи дорогих кроссовок выросли на 383 % по сравнению с показателями прошлого года. Отмечается, что чаще всего их покупают миллениалы (Y — поколение, к которому обычно принято относить людей, родившихся в период с 1981 по 1994-2000 годы). Эксперты считают, что лидер в данной категории обуви — спортивный бренд Nike. Благодаря сотрудничеству компании с рэпером и предпринимателем Канье Уэстом ее кроссовки имеют самую высокую стоимость при перепродаже среди других марок на различных интернет-платформах.

"Рост числа дорогостоящих покупок, который мы наблюдали после начала COVID, в этом году оно ускорилось, что говорит о прочном изменении взглядов на роскошь. Молодое поколение приняло новые формы инвестиций, такие как криптовалюты и NFT, и теперь они ищут предметы роскоши, которые могут приносить значительный доход даже после того, как изделие было надето", — сказано в отчете.

Самый востребованный и дорогой бренд года, уступающий только Chanel, на самом деле вовсе не бренд — он безымянный. Это ювелирные изделия, популяризированные покупателями, которые ищут уникальные изделия без логотипов, которые отражают их индивидуальный стиль.

Покупатели черпают вдохновение из прошлого в погоне за личным самовыражением, стимулирующим спрос на уличную одежду, люди хотят вернуться к своим корням и винтажной японской мужской одежде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что известный бренд выпустил кроссовки-роликиДизайнер бренда Дэниэл Ли добавил к новой коллекции роликовые коньки.




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Источник: https://the-realreal.cdn.prismic.io/the-realreal/3c75ecef-87b9-4887-b92c-c6e62ec7e5ac_2021+Resale+Report_Final.pdf
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