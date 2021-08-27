Названы самые популярные бренды 2021 года

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Хмільовська Інна
Лидерство в продажах среди люксовых товаров занял итальянский модный дом Gucci, но больше всего спроса у покупателей было на аксессуары бренда. Соответствующий отчет появился на сайте компании The RealReal.
Louis Vuitton, Gucci, фото с открытых источников
Второе место по популярности занял французский модный дом Louis Vuitton. Также в список попали такие бренды, как Chanel, Prada и Dior.
Продажи дорогих кроссовок выросли на 383 % по сравнению с показателями прошлого года. Отмечается, что чаще всего их покупают миллениалы (Y — поколение, к которому обычно принято относить людей, родившихся в период с 1981 по 1994-2000 годы). Эксперты считают, что лидер в данной категории обуви — спортивный бренд Nike. Благодаря сотрудничеству компании с рэпером и предпринимателем Канье Уэстом ее кроссовки имеют самую высокую стоимость при перепродаже среди других марок на различных интернет-платформах.
Самый востребованный и дорогой бренд года, уступающий только Chanel, на самом деле вовсе не бренд — он безымянный. Это ювелирные изделия, популяризированные покупателями, которые ищут уникальные изделия без логотипов, которые отражают их индивидуальный стиль.
Покупатели черпают вдохновение из прошлого в погоне за личным самовыражением, стимулирующим спрос на уличную одежду, люди хотят вернуться к своим корням и винтажной японской мужской одежде.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что известный бренд выпустил кроссовки-ролики. Дизайнер бренда Дэниэл Ли добавил к новой коллекции роликовые коньки.
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