Названо самое популярное видео-2020 года

Короткое видео в социально сети TikTok пользователя Беллы Порч на песню британского рэпера Милли Би "M To the B" собрал почти 45 миллионов лайков в 2020 году, что сделало его самым популярным видео в интернете. Ролик стал самым популярным на всех социальных платформах, включая Instagram и YouTube за год, в течение которого TikTok утвердился как одна из крупнейших в мире социальных медиа-платформ, благодаря своей растущей популярности среди зумеров (людей, родившихся в период 1997-2010 гг., которых условно называют "поколением Z", – ред.).



Белла Порч. Фото: Instagram - Bella Poarch

Белла Поарч загрузила видео в августе этого года. Ролик уже обогнал самое популярное видео на YouTube-музыкальное видео 2017 года "Despacito", которое насобирало 41 млн. лайков.

"Soph Aspin Send" – фактическое название британского трека, в котором есть строка "M To the B". Трек, который был выпущен 4 года назад, стал вирусным после видео Беллы Порч, и многие пользователи TikTok последовали его в своих видео, а некоторые даже назвали его песней лета.

Несмотря на растущую популярность Порч, о девушке почти ничего не известно, но, судя по ее профилю в Instagram, она утверждает, что является филиппинкой и ветераном ВМС США.

TikTok считает ее третьей восходящей звездой платформы после Чарли Д'Амелио и Табиты Браун.

Количество подписчиков Беллы Порч в TikTok уже превысило 49 миллионов. Девушка опубликовала свой первый пост на платформе обмена видео в апреле этого года и набрала подписчиков быстрее, чем любой другой тиктокер.





Напомним, Сеть взорвало видео украинских студенток, которые опубликовали в TikTok ролик с танцем. Девушки в форме курсантов танцуют под хит российской группы "Воровайки" в стиле шансон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!