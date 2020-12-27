Названо самое популярное видео-2020 года

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Татьяна Веремеева
Короткое видео в социально сети TikTok пользователя Беллы Порч на песню
британского рэпера Милли Би "M To the B" собрал почти 45 миллионов лайков в
2020 году, что сделало его самым популярным видео в интернете. Ролик стал самым
популярным на всех социальных платформах, включая Instagram и YouTube за год, в
течение которого TikTok утвердился как одна из крупнейших в мире социальных
медиа-платформ, благодаря своей растущей популярности среди зумеров (людей, родившихся
в период 1997-2010 гг., которых условно называют "поколением Z", – ред.).
Белла Порч. Фото: Instagram - Bella Poarch
Белла Поарч загрузила видео в августе этого года. Ролик уже обогнал самое
популярное видео на YouTube-музыкальное видео 2017 года "Despacito", которое
насобирало 41 млн. лайков.
"Soph Aspin Send" – фактическое название британского трека, в котором есть
строка "M To the B". Трек, который был выпущен 4 года назад, стал вирусным
после видео Беллы Порч, и многие пользователи TikTok последовали его в своих видео,
а некоторые даже назвали его песней лета.
Несмотря на растущую популярность Порч, о девушке почти ничего не известно,
но, судя по ее профилю в Instagram, она утверждает, что является филиппинкой и
ветераном ВМС США.
TikTok считает ее третьей восходящей звездой платформы после Чарли Д'Амелио
и Табиты Браун.
Количество подписчиков Беллы Порч в TikTok уже превысило 49 миллионов. Девушка опубликовала свой первый пост на платформе обмена видео в апреле этого года и набрала подписчиков быстрее, чем любой другой тиктокер.
Напомним, Сеть взорвало видео украинских студенток, которые опубликовали в TikTok ролик с танцем. Девушки в форме курсантов танцуют под хит российской группы "Воровайки" в стиле шансон.
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