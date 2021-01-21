Назван лучший город мира для работающих на удаленке

Новые мировые тенденции и развитие цифровых технологий делают удаленную работу все популярнее. Многие молодые (и не только) люди выбирают удел фрилансера — они работают и путешествуют одновременно. Эксперты составили рейтинг городов, где "цифровым кочевникам" комфортнее всего находиться.

Панорама Таллинна / фото tpg.ua

Так, рейтинг 50 городов, который составили специалисты туристического портала Big 7 Travel, отдал пальму первенства столице Эстонии. Таллинн стал лучшим местом для путешествующих фрилансеров в 2021 году. Такую позицию город занял прежде всего из-за введения специальной визы — получить ее так же просто, как и туристическую, однако она дает право работать в Эстонии на зарубежные компании. Среди достоинств города для подобного рода работников называют наличие и легкий доступ к высокоскоростному интернету, а также высокий уровень цифрового сервиса среди государственных услуг.

Помимо этого, при составлении рейтинга учитывались такие факторы как доступность аренды жилья, доброжелательности местных жителей к приезжим, стоимость жизни, продуктов питания и даже погодные условия.

На втором месте рейтинга оказался Тбилиси (Грузия), а замыкает тройку лидеров Белград (Сербия). В Евросоюзе также выделили Берлин, который занял шестое место и Любляну, которая замыкает ТОП-10.

Как сообщал портал "Комментарии", 2020 году самым привлекательным для туристов городом стал Париж. Такие данные сдержаться в рейтинге Saffron City Brand Barometer 2020, который оценивает привлекательность городов мира в глазах туристов.

Эксперты составили рейтинг на основе измерений множества факторов — количеству достопримечательностей, уровень преступности, цены на экскурсии и в целом стоимость пребывания. Составители учитывали также содержания и показатели других рейтингов со схожими параметрами. Для определения достоинств города специалисты использовали уникальный опрос и сравнивали впечатления от города тех, кто в нем не живет.

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