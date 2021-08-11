NASA отложит полет на Луну: названа причина

NASA отложит полет на Луну, который был запланировал на 2024 год, из-за неготовности скафандров. Об этом сообщается в докладе Генеральной инспекции агентства.

Космос - фото из открытых источников

Первые два скафандра должны быть готовы к ноябрю 2024 года, но NASA встречает трудности, связанные с недостатком финансирования, пандемией и техническими проблемами.

В график создания скафандров входит представление дизайна, тестирование, создание испытательного скафандра, создание двух квалификационных скафандров, демонстрационного скафандра для МКС и двух скафандров для полета. В NASA считают, что скафандры будут готовы не ранее апреля 2025 года.

Также есть задержки и в других программах — в программе по разработке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и в разработке многоразового транспортного корабля "Орион". Также на перенос даты влияют протесты частных компаний, не получивших контракт на участие в "Артемиде".

Напомним, американский астронавт находясь на борту Международной космической станции сделал несколько снимков полярного сияния. Кимбро отметил, что на нижней части снимков можно увидеть миллион звёзд. Также астронавт задал задачу для своих читателей. Он предложил им найти созвездие Ориона на одном из фото. "Можете ли вы найти созвездие Ориона на 1-й фотографии?", — написал Кимбро в своём посте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA рассказали о приближении сильнейшего метеорного дождя в этом году. Данное явление происходит каждый год, когда наша планета проходит по пути кометы Свифта-Туттля. В этот момент на небе можно будет наблюдать фрагменты небесного тела в виде полос света. Также они рассказали, в какой из дней августа он будет виден лучше всего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!