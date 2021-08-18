Нацполиция готовится к массовому паломничеству хасидов

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Лилия Боровая
Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским и обсудил вопросы обеспечения общественной безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Хасиды, фото из открытых источников
Рош ха-Шана — это иудейский Новый год, который отмечается 2 дня в первое осеннее Новолуние — тишрей по еврейскому календарю.
Ежегодное массовое паломничество евреев в Умань обусловлено тем, что именно там находится могила цадика Нахмана — основателя течения брацлавского хасидизма, который призывал всех последователей проводить праздник вместе с ним.
В этом году начало празднования Рош ха-Шана, нового 5782 года приходится на вечер 6 сентября.
Игорь Клименко отметил, что по информации полиции, ожидается прибытие около 50 тыс. хасидов для празднования Рош ха-Шана.
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