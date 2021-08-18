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Нацполиция готовится к массовому паломничеству хасидов

Ежегодное паломничество хасидов происходит в начале осени, когда иудеи празднуют Рош ха-Шана

18 августа 2021, 17:09
Автор:

Лилия Боровая

Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским и обсудил вопросы обеспечения общественной безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Нацполиция готовится к массовому паломничеству хасидов

Хасиды, фото из открытых источников


Рош ха-Шана — это иудейский Новый год, который отмечается 2 дня в первое осеннее Новолуние — тишрей по еврейскому календарю.

Ежегодное массовое паломничество евреев в Умань обусловлено тем, что именно там находится могила цадика Нахмана — основателя течения брацлавского хасидизма, который призывал всех последователей проводить праздник вместе с ним.
В этом году начало празднования Рош ха-Шана, нового 5782 года приходится на вечер 6 сентября.

Игорь Клименко отметил, что по информации полиции, ожидается прибытие около 50 тыс. хасидов для празднования Рош ха-Шана.

"Наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и Полиция Черкасской области сейчас работают в усиленном варианте несения службы", — отметил Игорь Клименко.

Наибольшее волнение обеих сторон встречи было связано с профилактикой преступлений, которые могут быть совершены на почве религиозной или расовой нетерпимости.
Напомним, что в прошлом году Президент Фонда имени Раби Нахмана, Натан Бен-Нун на пресс-конференции в Умани заявил, что "если накануне Рош ха-Шана Умань закроют, для хасидов это будет традегия". Однако, паломничество хасидов в 2020 году все же состоялось, с соблюдением всех карантинных требований.
Ранее "Комментарии" сообщали, что 14 июня Израиль открыл свои границы для украинских.


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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