Нацполиция готовится к массовому паломничеству хасидов

Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским и обсудил вопросы обеспечения общественной безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Хасиды, фото из открытых источников



Рош ха-Шана — это иудейский Новый год, который отмечается 2 дня в первое осеннее Новолуние — тишрей по еврейскому календарю.



Ежегодное массовое паломничество евреев в Умань обусловлено тем, что именно там находится могила цадика Нахмана — основателя течения брацлавского хасидизма, который призывал всех последователей проводить праздник вместе с ним.

В этом году начало празднования Рош ха-Шана, нового 5782 года приходится на вечер 6 сентября.



Игорь Клименко отметил, что по информации полиции, ожидается прибытие около 50 тыс. хасидов для празднования Рош ха-Шана.



"Наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и Полиция Черкасской области сейчас работают в усиленном варианте несения службы", — отметил Игорь Клименко.

Наибольшее волнение обеих сторон встречи было связано с профилактикой преступлений, которые могут быть совершены на почве религиозной или расовой нетерпимости.Напомним, что в прошлом году Президент Фонда имени Раби Нахмана, Натан Бен-Нун на пресс-конференции в Умани заявил , что "если накануне Рош ха-Шана Умань закроют, для хасидов это будет традегия". Однако, паломничество хасидов в 2020 году все же состоялось, с соблюдением всех карантинных требований.Ранее "Комментарии" сообщали , что 14 июня Израиль открыл свои границы для украинских.

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