Национальный художественный музей будет продавать NFT-токены: что известно

С 1 февраля стартуют продажи NFT-токенов произведений из коллекции NAMU на платформе StampsDaq. Об этом сообщается на странице Национального художественного музея.

Токены из продажи, фото Facebook/Национальный художественный музей

NFT-токены по мотивам художественных произведений искусства украинских художников Александры Экстер, Всеволода Максимовича, Александра Мурашко и Петра Рыбки лицензированы. Это первая NFT-коллекция из музея в Украине.



По словам генерального директора Национального художественного музея Украины Юлии Литвинец, токены с анимированными и звуковыми эффектами будут способствовать вовлечению украинцев и иностранцев в искусство и привлекать к посещению музея.



На платформе для продажи размещено пять степеней редкости цифрового искусства в формате NFT. Стоят токены от 25 до 1000 долларов "на первичном рынке в зависимости от категории редкости и аукционного спроса". Покупатели получат дополнительные бонусы в виде билетов в музей, экскурсии постоянной экспозицией музея, тематической экскурсии по периоду в соответствии с приобретенным NFT-токеном. Использовать бонусы можно будет с марта.

Количество токенов будет увеличиваться – NFT-коллекция Национального художественного музея будет пополняться раз в две недели. В ближайшее время на платформе появятся NFT-токены по мотивам произведений Николая Пимоненко. Этот художник, работавший в прошлом веке, имеет множество произведений на сельскую тематику.

Как рассказал Андрей Шаповалов, CEO стартапа STAMPSDAQ, это только начало. В будущем музейные произведения будут оцифрованы и доступны коллекционерам со всего мира. Речь идет о сотнях экспонатов, хранящихся в музейных фондах.



Желающие посмотреть лоты или приобрести их должны зарегистрироваться на платформе с помощью собственного криптокошелька.

Как сообщал портал "Комментарии", исследование показало, сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливым.





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