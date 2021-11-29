Национальная туристическая организация: зачем ее создают

В Украине будет создана Национальная туристическая организация по налаживанию отношений власти с туристическими агентствами и содействию развитию туризма. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Туризм в Украине, фото из открытых источников

Такая организация позволит властным органам получать обратную связь от туристов, развивать туристическую инфраструктуру и реализовывать государственную политику в этой сфере. К организации смогут присоединяться местные общины.

Туристическая отрасль, несмотря на пандемию, продолжает развиваться. В Украине строятся новые автодороги, реставрируются архитектурные и исторические памятки, просмотром которых смогут насладиться туристы. Кроме того, налаживается транспортная развязка для удобства передвижения. Укрзализныця запускает ряд маршрутов по новому графику.

Согласно комплексного законопроекта о туризме №4162 будет создан Единый туристический реестр и локальные фонды развития туризма. Туристы получат возможность застраховаться для того, чтоб пользоваться государственными гарантиями. Законопроект в ближайшее время будут рассматривать во втором чтении на заседании Верховной Рады, он уже зарегистрирован и одобрен в первом чтении.



По словам заместителя главы профкомитета, Украина станет уникальным брендом, потому что есть чем поражать. А пока проводятся работы по налаживанию транспортной инфраструктуры для туризма. Среди положительных изменений – развитие внутреннего авиасообщения, настройка международных рейсов, восстановление речного транспорта, введение системы группового бронирования билетов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Египте для туристов открыли новую локацию.

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