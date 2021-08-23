Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента

Накануне юбилейного Дня Независимости, президент Украины Владимир Зеленский вручил первые ежегодные премии "Национальный легенда Украины". Церемонию награждения номинантов транслировала пресс-служба украинского президента в Facebook.

Награда "Национальная легенда Украины", скриншот с видео

"Это вам аплодисменты. Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на первой церемонии новой государственной награды "Национальная легенда Украины". Прежде всего скажу, что это, для чего, зачем. Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, которые достигли вершин в области культуры, спорта, науки", — сказал Зеленский.

Первыми лауреатами новой награды стали семь национальных легенд Украины:



Певица София Ротару.



Футболист Олег Блохин.

Танцор Мирослав Вантух.

Поэт Юрий Рыбчинский.

Художник Иван Марчук.

Балерина Елена Потапова.

Композитор Мирослав Скорик (посмертно). Президент вручил награду его жене.

Награда вручается за вклад в развитие страны, ее независимость, укреплении государственности и защиты родины, за служение украинскому народу и активную благотворительную и общественную деятельность.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что военные парады, посвященные Независимости, государству нужны. Более того, эксперт уверен, что наиболее важный посыл подобные меры должны в военное время.

Ранее мы сообщали , что в среду, 18 августа, киевляне и гости столицы могли наблюдать зрелищную репетицию военного парада ко Дню Независимости Украины. Украинские воины смирно промаршировали по Крещатику, чем порадовали прохожих. Но наибольшее восхищение было от выполнения одного из куплетов известного хита про Путина.





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