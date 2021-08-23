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Главная Новости Общество искусство и культура Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента
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Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента

Кто стал первыми лауреатами новой награды

сегодня, 09:35
Автор:

Хмільовська Інна

Накануне юбилейного Дня Независимости, президент Украины Владимир Зеленский вручил первые ежегодные премии "Национальный легенда Украины". Церемонию награждения номинантов транслировала пресс-служба украинского президента в Facebook.

Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента

Награда "Национальная легенда Украины", скриншот с видео

"Это вам аплодисменты. Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на первой церемонии новой государственной награды "Национальная легенда Украины". Прежде всего скажу, что это, для чего, зачем. Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, которые достигли вершин в области культуры, спорта, науки", — сказал Зеленский.

Первыми лауреатами новой награды стали семь национальных легенд Украины:

Певица София Ротару.

Футболист Олег Блохин.

Танцор Мирослав Вантух.

Поэт Юрий Рыбчинский.

Художник Иван Марчук.

Балерина Елена Потапова.

Композитор Мирослав Скорик (посмертно). Президент вручил награду его жене.

Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 2
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 3
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 4
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 5
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 6
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 7
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 8
Национальная легенда Украины: кто получил первые ежегодные премии президента - фото 9

Награда вручается за вклад в развитие страны, ее независимость, укреплении государственности и защиты родины, за служение украинскому народу и активную благотворительную и общественную деятельность.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что военные парады, посвященные Независимости, государству нужны. Более того, эксперт уверен, что наиболее важный посыл подобные меры должны в военное время.

Ранее мы сообщали , что в среду, 18 августа, киевляне и гости столицы могли наблюдать зрелищную репетицию военного парада ко Дню Независимости Украины. Украинские воины смирно промаршировали по Крещатику, чем порадовали прохожих. Но наибольшее восхищение было от выполнения одного из куплетов известного хита про Путина.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=296095702319658&ref=watch_permalink
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comments

Обсуждения

Іван

сегодня, 09:31

Ротару проїздом з Сочі, з "Нової хвилі" стала "національною легендою" та ще й буде завтра співати (?!). Ну що ж, це привід не зважати на 30-річчя без будь-якого зазріння совісті. Дивіться самі свої шоу, без нашої участі.

Сергей

сегодня, 08:53

Президент занимается не тем чем надо

Сергей

сегодня, 08:48

Особенно Ротару, которая член ложила на Украину, живет в Италии

андрей

сегодня, 08:45

Кроме Блохина и Ротару одни твари!

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