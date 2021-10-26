На территории Ровенской АЭС произошла авария: что известно о чрезвычайной ситуации

В городке Вараш, на рабочей территории Ровенской АЭС, произошел опасный инцидент. Чтобы ликвидировать его, пришлось вызвать местных спасателей.

На РАЭС произошла авария (фото из открытых источников)

Об этом сообщает отдел коммуникаций Ровенской атомной станции.

Чрезвычайная ситуация имела место 26 октября после обеда на открытой площадке временно не работающего третьего блока станции, так как здесь проводится запланированный ремонт. Имела место разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без последующего горения.

По информации Ровенской АЭС, трубопровод атомщики сразу перекрыли. В аварии никто не пострадал. Атомная станция работает в штатном режиме.

Чтобы ликвидировать этот технический инцидент, были привлечены 19 представителей Ровенской ГСЧС и 7 спецмашин. Также спасатели и специалисты сообщили, что радиация в пределах нормы, жизни и здоровью жителей Ровенской области ничто не угрожает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские АЭС рекордно снизили производство электроэнергии . Мощность генерации атомных электростанций (АЭС) 10 мая снизилась до 7,41 тыс. МВт. Это составляет около 53% мощностей отечественных АЭС. Об этом пишут "Наши деньги". Согласно данным издания, это самая низкая мощность на АЭС за последние пять лет в каждое второе воскресенье мая на максимальных показателях потребления. Причиной падения мощностей АЭС называют падение потребления электроэнергии на фоне сокращения производства по всей стране из-за пандемии коронавируса. В то же время сегодня мощность генерации АЭС составляет 2,25 тыс. МВт.

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