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Главная Новости Общество искусство и культура На полотнах Да Винчи впервые обнаружили человеческую ДНК: чья она
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На полотнах Да Винчи впервые обнаружили человеческую ДНК: чья она

Исследования работ Да Винчи позволит визуализировать героев его времени

сегодня, 16:54
Автор:

Сергей Медведев

Рисунки, картины и наброски легендарного Леонардо Да Винчи вновь оказались в поле внимания ученых. На этот раз о сенсации заявили микробиологи из Австрии и Италии.

На полотнах Да Винчи впервые обнаружили человеческую ДНК: чья она

При изучении биологического материала на рисунках Да Винчи ученые обнаружили не только особые бактерии, но и ДНК человека. 

С помощью неординарного подхода — а при анализе использовался инновационный геномный подход под названием Nanopore, сочетающий метод секвенирования третьего поколения с протоколом амплификации генома (WGA), выяснилось, что полученные материалы можно использовать для восстановления биологической истории объектов. Возможно, так современная наука сможет восстановить истинный облик тех, всемирно известных лиц, которые Лео запечатлел в своих работах.

"Чувствительность метода секвенирования Nanopore предлагает отличный инструмент для мониторинга предметов искусства, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Пиньяр. — Он позволяет оценивать микробиом и визуализировать его вариации. Этот подход можно использовать для создания биоархива истории объектов".

Отмечается, что данное исследование проводится впервые — полногеномное исследование произведений великого итальянского художника, несмотря на популярность метода ранее не проводилось.

Как сообщал портал "Комментарии", в Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос.


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Источник: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.593401/full
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