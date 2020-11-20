На полотнах Да Винчи впервые обнаружили человеческую ДНК: чья она

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Сергей Медведев
Рисунки, картины и наброски легендарного Леонардо Да Винчи вновь оказались в поле внимания ученых. На этот раз о сенсации заявили микробиологи из Австрии и Италии.
При изучении биологического материала на рисунках Да Винчи ученые обнаружили не только особые бактерии, но и ДНК человека.
С помощью неординарного подхода — а при анализе использовался инновационный геномный подход под названием Nanopore, сочетающий метод секвенирования третьего поколения с протоколом амплификации генома (WGA), выяснилось, что полученные материалы можно использовать для восстановления биологической истории объектов. Возможно, так современная наука сможет восстановить истинный облик тех, всемирно известных лиц, которые Лео запечатлел в своих работах.
Отмечается, что данное исследование проводится впервые — полногеномное исследование произведений великого итальянского художника, несмотря на популярность метода ранее не проводилось.
Как сообщал портал "Комментарии", в Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос.
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