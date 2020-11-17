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Главная Новости Общество искусство и культура На картине XIX века увидели девушку, держащую «iPhone»
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На картине XIX века увидели девушку, держащую «iPhone»

Эксперты по искусству расставили все точки над «і»

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

На старинных произведениях искусства часто видят предметы, напоминающие современные технологии, например, мобильные телефоны. Так, под "подозрение" попала картина художника Фердинанда Вальдмюллера под названием "Ожидаемая". 

На картине XIX века увидели девушку, держащую «iPhone»

фото: Waltergutjahr

На картине XIX века изображена молодая девушка в платке, которая идет по тропинке и пристально смотрит на некий маленький предмет в своих руках. По форме и размеру он напоминает современный смартфон. 

Журналист издания Newsweek Марина Уоттс отметила, что голова персонажа картины наклонена так, будто девушка смотрит в телефон и пишет кому-то сообщение или листает ленту в Twitter, и это положение уж слишком всем знакомо. 

Но эксперты по искусству поспешили расставить все точки над "і" в этом вопросе и объяснили, что на картине изображен не iPhone, а молитвенник, с которым девушка спешит в церковь. 

Питера Рассела поразило то, насколько современные технологии изменили интерпретацию картины, и в некотором роде задействовали весь ее контекст. Далеко не каждый зритель смог бы сразу определить, что девушка на картине увлечена молитвенником.

На картине XIX века увидели девушку, держащую «iPhone» - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на картине "Мона Лиза" обнаружен скрытый рисунок.


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Источник: https://www.newsweek.com/does-this-19th-century-painting-show-woman-using-iphone-1547809
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