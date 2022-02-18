На Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях сегодня, 17 февраля. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов. Об этом информируют в пресс-службе штабу ООС.

Наемники активно обстреливают украинские позиции (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, в 39 из них применялось, запрещенное минскими договоренностями, вооружение.

Как отметили представители штаба ООС, по территории Донецкой области зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата, это — "Орлан-10", пересекший линию столкновения.

Вместе с тем в четверг с самого утра боевики обстреляли подконтрольные территории Донбасса, используя запрещенное "Минском" вооружение. В зону обстрелов попали такие населенные пункты, как Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Южное, Майорск, Луганская, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Станица Луганская, Зайцево, Широкино, Гранитное, Авдеевка, Пески и другие.

Обстрелы производились из минометов 120-го и 82-го калибра, артиллерийских установок 122-го калибра. Также боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, автоматические и станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и другое вооружение.

Во время сегодняшних обстрелов были ранены два бойца и два гражданских жителя.

Во время обстрелов в Станице Луганской попало в местный детский сад. Вечером от обстрелов пострадал жилой дом, куда попал снаряд.

Напомним, что боевики подвергли обстрелам Снянский район. В населенном пункте Врубовка попали в лицей и газопровод, также они обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовская-Нова. А еще – под огонь попал детский садик в Станице Луганской.



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