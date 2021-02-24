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На Донбассе с боем задержали военного России

Инцидент произошел сегодня вблизи населенного пункта Чермалык

сегодня, 21:56
Автор:

Ольга Чародий

Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

На Донбассе с боем задержали военного России

Военный ООС, фото из открытых источников

"Украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции", — рассказали в штабе.

По состоянию на 17 часов 24 февраля российско-оккупационные войска совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. Украина сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях.

Командование оперативного командования "Восток" обнародовало фотографию и имя раненого бойца, который задержал российского наемника. Германа Г. представят к государственной награде.

На Донбассе с боем задержали военного России - фото 2

 Напомним, представитель украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о том, для чего Россия массово раздает свои паспорта на оккупированных территориях Донбасса.По его словам, якобы уже 639 тысяч жителей ОРДЛОУ получили паспорта РФ, по крайней мере так сообщают российские СМИ. Гармаш отметил, что недавно депутат Госдумы России Козенко заявлял, что российское гражданство получили более 400 тысяч людей, живущих в "ЛДНР".

Он отметил, что согласно данным российских источников, за 8 месяцев 2020 года Россия выдала 254 тысячи паспортов на оккупированных территориях и очевидно, что за три недели выдать почти 240 тысяч россияне не могли. Гармаш сказал, что все становится на свои места, если проанализировать российскую пропаганду, начавшую продвигать тезис о проведении выборов в Государственную думу России, которые пройдут осенью 2021 года на оккупированных территориях Донбасса.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1066851117140837
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