На акции ЛГБТ под Офисом президента задержали еще 10 участников

Полиция Киева задержала еще десяти противников акции ЛГБТ-сообщества, которая состоялась сегодня, 29 июля, под Офисом президента. Административные протоколы составили на двенадцати человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Затриманим учасникам сутичок може загрожувати до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту Фото: kyiv.npu.gov.ua

Согласно информации следствия, двенадцать участников протеста будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей.

Задержанным участникам столкновений может грозить до пятнадцати суток административного ареста.

Как писали "Комментарии", в июне появилось предложение легализовать ЛГБТ браки в Украине на законодательном уровне. Автор петиции Екатерина Малюгина, прежде всего, аргументирует это тем, что каждый человек в обществе имеет право на вероисповедание, свободный выбор места жительства, свободное развитие личности. В Украине просят легализовать ЛГБТ браки.

Она объясняет, что ЛГБТ-люди являются уязвимой социальной группой, которая постоянно подвергается дискриминации, насилию, нетерпимости и нарушения прав человека.



Она объясняет, что ЛГБТ-люди являются уязвимой социальной группой, которая постоянно подвергается дискриминации, насилию, нетерпимости и нарушения прав человека. "Наши права игнорируются и нарушаются на политическом, законодательном и социальном уровнях. Большое количество людей, принадлежащих к ЛГБТ сообщества, к сожалению, чувствуют себя отчужденными от общества, боятся быть не признанными, — написала Екатерина. — Люди, которые любят свою страну, не должны чувствовать себя лишними в ней и не должны выезжать в другие страны, чтобы чувствовать себя свободно только там", — добавила она.

Издание "Комментарии"ранее проводило опрос киевлян, как они относятся к ЛГБТ. Как оказалось, очень многие респонденты отметили, что однополые отношения имеют право на существование, а легализация однополых браков в Украине поможет представителям ЛГБТ-сообщества почувствовать себя спокойнее, свободнее и счастливее.









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