"Мы сделаны из одного теста": чем рыжие отличаются от других (фото)

Шотландский фотохудожник Киран Доддс создал серию невероятных снимков, которую посвятил рыжеволосым людям. Он выпустил книгу-фотоальбом под названием "Руди". На воплощение этого проекта ему понадобилось целых семь лет, потому что он ездил по всему миру в поисках лучших идей для своих фотографий.

Чем рыжие отличаются от других. Фото: unsplash

У самого фотографа тоже рыжий цвет волос, поэтому таким необычным способом он решил показать людям, что рыжеволосые ничем не отличаются от остальных.

"Речь вообще не о волосах. Речь о человеческой сущности и о том, что все мы сделаны из одного теста. И это очень заметно, если посмотреть на рыжеволосых людей", — поделился автор.

Большинство своих снимков Киран сделал именно в Шотландии, потому что он сам оттуда родом. А затем он отправился в Лондон, где как раз проходил Всемирный день рыжих. После чего он посетил Пермь, потому что там тоже можно встретить достаточно много людей с этим цветом волос.

Стоит также отметить, что рыжеволосые люди чаще всего живут в северных частях мира – при недостатке солнечного света это позволяет получать им витамин D.

Тем не менее, Доддс поехал и немного южнее – на Карибские острова. Там он познакомился с рыжеволосыми ямайцами, которые получили гены первых прибывших на эти земли моряков из Шотландии, и местных поселенцев.

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