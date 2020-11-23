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Главная Новости Общество искусство и культура "Мы сделаны из одного теста": чем рыжие отличаются от других (фото)
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"Мы сделаны из одного теста": чем рыжие отличаются от других (фото)

Фотограф делал снимки в течении семи лет по всему миру

сегодня, 17:01
Автор:

Любовь Блажко

Шотландский фотохудожник Киран Доддс создал серию невероятных снимков, которую посвятил рыжеволосым людям. Он выпустил книгу-фотоальбом под названием "Руди". На воплощение этого проекта ему понадобилось целых семь лет, потому что он ездил по всему миру в поисках лучших идей для своих фотографий.

"Мы сделаны из одного теста": чем рыжие отличаются от других (фото)

Чем рыжие отличаются от других. Фото: unsplash

У самого фотографа тоже рыжий цвет волос, поэтому таким необычным способом он решил показать людям, что рыжеволосые ничем не отличаются от остальных. 

"Речь вообще не о волосах. Речь о человеческой сущности и о том, что все мы сделаны из одного теста. И это очень заметно, если посмотреть на рыжеволосых людей",  — поделился автор. 

Большинство своих снимков Киран сделал именно в Шотландии, потому что он сам оттуда родом. А затем он отправился в Лондон, где как раз проходил Всемирный день рыжих. После чего он посетил Пермь, потому что там тоже можно встретить достаточно много людей с этим цветом волос. 

Стоит также отметить, что рыжеволосые люди чаще всего живут в северных частях мира – при недостатке солнечного света это позволяет получать им витамин D.

”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 2
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 3
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 4
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 5
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 6
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 7
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 8
”Мы сделаны из одного теста”: чем рыжие отличаются от других (фото) - фото 9

Тем не менее, Доддс поехал и немного южнее – на Карибские острова. Там он познакомился с рыжеволосыми ямайцами, которые получили гены первых прибывших на эти земли моряков из Шотландии, и местных поселенцев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото. 


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54965639
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