Миллионы гривен для ВСУ через концерты и аукционы: сколько средств собрали артисты

Украинские музыканты активно поддерживают военных, организуя концерты и аукционы с целью сбора средств. От рок-групп до новых звезд музыкальной сцены, артисты организуют концерты и аукционы, превращая каждое выступление в акт солидарности. Их инициативы не только вдохновляют общество, но и собирают значительные суммы.

Сколько денег собрали украниские артисты для помощ ВСУ

“Комментарии” собрали актуальных рейтинг помощи украинских артистов. Кто и сколько собрал средств на помощь ВСУ — подробнее в материале.

1. "Курган и Agregat" – 3,5 миллиона гривен

Сегодня, в Киеве прошел концерт харьковской группой "Курган и Agregat". Это стало не только музыкальным событием, но и значимым вкладом в поддержку ВСУ. Аукцион, проведенный во время концерта, собрал 3,5 миллиона гривен. Группа не только выступила с музыкальным сетом, но и организовала продажу уникальных лотов, среди которых были редкие музыкальные инструменты и автографы известных личностей.

2. Антитила – 300 тысяч долларов гривен

Украинская группа "Антитила" во время своего самого масштабного концертного тура по Америке собрал рекордные суммы донатов. Так, музыкантам совместно с партнерами – фондом United Help Ukraine удалось собрать 300 тысяч долларов и установить абсолютный рекорд благотворительного собрания среди украинских артистов.





3. KAZKA — более 100 тысяч гривен

В свою очередь, группа KAZKA также собрала немаленькую сумму в помощь ВСУ. Во время мероприятия музыканты смогли собрать 174 тысячи гривен на помощь воинам.

Эти примеры лишь немногие из множества акций, организованных украинскими музыкантами в поддержку ВСУ. Каждый концерт, каждая собранная гривна свидетельствует о непоколебимом духе украинского народа, его сплоченности и готовности поддерживать друг друга в трудные времена. Музыкальное сообщество Украины доказывает, что искусство может стать мощным инструментом в борьбе за мир и свободу.