Михаил Поплавский: Открытие TikTok-факультета – это часть стратегического плана

Михаил Поплавский, фото Instagram
Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский заявил в
интервью "Фактам", что его стратегический план – создавать современный
украиноязычный контент и продвигать его в мировое информационное
пространство через социальные сети. Открытие в Университете культуры
первого в мире и в Украине TikToк факультета – тоже часть этого плана,
отметил он.
"Это мощный инструмент популяризации и раскрутки
Национального университета культуры и искусств, поддержания его имиджа и
лояльности к бренду. Кстати, в этом году именно через соцсети мы
набрали студентов. Сейчас идет информационно-интеллектуальная мировая
революция, "битва мозгов". Все это совпало с экономическим кризисом,
коронавирусом, что выбило многих людей из привычного ритма жизни и еще
больше погрузило в социальные сети. Особенно молодежь, которая почти не
смотрит телевизор, к сожалению, мало читает книги", – рассказал
Поплавский.
Он добавил, что с этой целевой аудиторией нужно общаться на молодежном сленге.
"Поэтому
я создаю современный украиноязычный контент, продвигаю его в мировое
информационное пространство через социальные сети. Это мой
стратегический план. Мы готовим украинских блоггеров, лидеров мнений 21
века. И открытие в Университете культуры первого в мире и в Украине
TikToк факультета – тоже часть этого крупного плана", – объяснил ректор.
На
вопрос, сколько он зарабатывает в соцсетях, Поплавский
ответил, что они – исключительно имиджевый инструмент для популяризации
университета.
"Лучшая монетизация – это доверие и уважение, их не
купишь. Мы создаем украинские проекты и популяризируем их. Хочу, чтобы
наши украинские тренды были в топе и мир знакомился с нашей культурой,
песней, кухней, традициями. Мы должны показать, что украинское – это
модно, это в тренде и за этим будущее!" – заявил он.
Чтобы
выдерживать конкуренцию с молодыми блоггерами, нужно системно работать в
соцсетях, убежден ректор Киевского университета культуры.
"Анализировать
тенденции и создавать собственные украинские тренды, быть уникальным и
интересным. Коммуницировать с фолловерами, привлекать к обсуждению,
делать контент-анализ и выводы, что именно интересно им. Удивлять
креативными подходами и представлять качественные драйв-тренды. Удивить –
значит победить! Каждый понедельник я провожу
прямые эфиры, общаюсь с подписчиками и отвечаю на их острые вопросы. Я
разыгрываю призы, деньги, машины для украинцев. Непринужденными
разговорами, юмором, песнями, плясками, мемами мы привлекаем все больше
новой украинской аудитории, охват 83% именно в Украине – это хороший
результат. Чтобы завоевать и удерживать аудиторию, нужно апеллировать к
эмоциям и чувствам и управлять ее энергией", – рассказал Поплавский.
В октябре 2021 года коммуникационная группа dentsu Ukraine и исследовательская компания HypeAuditor подготовили рейтинг лидеров мнений в Instagram и TikTok на украинском рынке. Поплавский стал лидером рейтинга в Instagram, у него 4,6 млн подписчиков, 83% из них – из Украины. Об этом писал профильний маркетинговый портал MMR.
Украинский сервис поиска и проверки блоггеров trendHERO в конце декабря прошлого года опубликовал рейтинг блогеров Украины в 2021 году по приросту подписчиков. Поплавский нарастил свою аудиторию почти на 5 млн подписчиков в течение года и вышел на первое место со значительным отрывом от ближайших конкурентов. Сейчас у него 6,4 млн подписчиков.
Читайте Comments.ua в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.