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Медведчук назвал главную мотивацию для продолжения борьбы

Лидер ОПЗЖ подчеркнул, что борется для блага избирателей и Украины

сегодня, 14:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук рассказал, что его мотивирует продолжать борьбу против политического и уголовного преследования, осуществляемого властью. Об этом пишет 112 юа.

Медведчук назвал главную мотивацию для продолжения борьбы

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Мои принципы. Принципы, которые я избрал, когда пришел в большую политику. Я с ней расстался, потом вернулся, и когда я возвращался в 2018 году, я хорошо понимал, что если я возвращаюсь, я должен чего-то достигнуть. Чего? Вы знаете, мои взгляды, программа нашей партии вам хорошо известна. Вот это меня мотивирует", — подчеркнул нардеп.

При этом Медведчук добавил, что мотивацией для него служат также миллионы голосов людей за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". И то, что миллионы людей будут вновь голосовать за представителей этой политической силы на предстоящих выборах.

"Мотивируют и интересы людей, которые должны быть реализованы. Иначе у нас в стране может случиться так, как того хотел Порошенко и чего сейчас хочет власть, построить "анти-Россию" или еще какую-то абракадабру, уничтожая государственность, уничтожая интересы страны и уничтожая достоинство людей, не создавая им тех условий, на которые они заслужили", — подытожил он.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-rasskazal-chto-ego-motiviruet-prodolzhat-borbu-605847.html
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