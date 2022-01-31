Медведчук назвал главную мотивацию для продолжения борьбы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь",
народный депутат Украины Виктор Медведчук рассказал, что его мотивирует
продолжать борьбу против политического и уголовного
преследования, осуществляемого властью. Об этом пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"Мои принципы. Принципы, которые я избрал, когда пришел в большую
политику. Я с ней расстался, потом вернулся, и когда я возвращался в
2018 году, я хорошо понимал, что если я возвращаюсь, я должен чего-то
достигнуть. Чего? Вы знаете, мои взгляды, программа нашей партии вам
хорошо известна. Вот это меня мотивирует", — подчеркнул нардеп.
При этом Медведчук добавил, что мотивацией для него служат также
миллионы голосов людей за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". И
то, что миллионы людей будут вновь голосовать за представителей этой
политической силы на предстоящих выборах.
"Мотивируют и интересы людей, которые должны быть реализованы. Иначе у
нас в стране может случиться так, как того хотел Порошенко и чего сейчас
хочет власть, построить "анти-Россию" или еще какую-то абракадабру,
уничтожая государственность, уничтожая интересы страны и уничтожая
достоинство людей, не создавая им тех условий, на которые они
заслужили", — подытожил он.
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