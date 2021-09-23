Медсестра скинула 34 килограмма, насмотревшись смертей пациентов от COVID-19

Медсестра в английском графстве Херефордшир насмотрелась, что пациенты с избыточным весом умирают от коронавируса и сбросила 34 килограмма. Об этом сообщает издание The Mirror.

Похудение при коронавирусе, фото с открытых источников

Женщина похудела на пять размеров после того, как испугалась заразиться Covid в больнице и изо всех сил работала по 12 часов в день. Сара Винтер знала, что ее лишний вес подвергает ее большему риску заражения коронавирусом, поскольку она боролась за спасение жизней в качестве медсестры интенсивной терапии.

Мама двоих детей за 12-часовой день в отделении интенсивной терапии в больнице чувствовала себя истощенной. Увидев воочию разрушительное воздействие вируса на людей с избыточным весом и приближаясь к своему 40-летию, Сара решила, что что-то нужно изменить. Таким образом, она присоединилась к Slimming World в сентябре прошлого года и сумела сбросить впечатляющие 34 кг за последние 12 месяцев. Она заменила переедание и чипсы на обед диетой, состоящей из фруктов, салата из макарон и домашних рецептов жаркого. "В сентябре прошлого года я поняла, что мне нужно что-то делать. Времена пандемии, проведенные с пациентами в реанимации открыли мне г лаза. Я воочию видела, что Covid сделал с пациентами с избыточным весом. Я думала, что, если я когда-нибудь заболею Covid, я буду человеком в этой постели", — сказала медсестра. Сара сказала, что пандемия "открыла глаза", она нуждалась в этом, поскольку она начала беспокоиться о своих шансах на выживание с Covid-19. 39-летняя женщина также хотела подать лучший пример своим пациентам, набрав более здоровый вес, и теперь проходит до 10 миль в выходные дни. Ранее портал "Комментарии" информировал, что голливудская актриса шокировала похудением на 20 килограмм.

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