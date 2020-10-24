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Главная Новости Общество искусство и культура Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона
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Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона

Кукла напоминает музыканта стилем одежды

сегодня, 02:45
Автор:

Татьяна Веремеева

В честь легендарного британского музыканта, владельца пяти премий Гремми Элтона Джона компания  Mattel выпустила куклу Барби. Об этом пишет CNN.

Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона

Кукла внешне не похожа на музыканта – она стилизована по его подобию. Ограниченная серия кукол Барби будет одета в блестящий топ и расклешенную джинсы с инициалами музыканта. У нее также будут радужные сапоги на платформе, фиолетовая шляпка и фирменные блестящие розовые солнцезащитные очки Элтона.

Кукла, стоимостью в 50 долларов, была выпущена в честь 45-летия рекордного двухдневного выступления Элтона Джона на стадионе "Доджерс" в октябре 1975 года.

Барби Элтон Джон можно купить на сайте Mattel или в интернет-магазине Walmart.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Mattel выпустила "неживую" версию игрушки ко Дню мертвых.  Этот праздник традиционно проходит в Мексике, Гватемале, Никарагуа и других латиноамериканских странах в первые дни ноября и очень там популярен. Уже известно, что у Барби будет необычный макияж — в стиле calavera (с исп. — череп). 


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