Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона

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Татьяна Веремеева
В честь легендарного британского музыканта, владельца
пяти премий Гремми Элтона Джона компания Mattel выпустила куклу Барби. Об этом пишет CNN.
Кукла внешне не похожа на музыканта – она стилизована по
его подобию. Ограниченная серия кукол Барби будет одета в блестящий топ и
расклешенную джинсы с инициалами музыканта. У нее также будут радужные сапоги
на платформе, фиолетовая шляпка и фирменные блестящие розовые солнцезащитные
очки Элтона.
Кукла, стоимостью в 50 долларов, была выпущена в честь
45-летия рекордного двухдневного выступления Элтона Джона на стадионе "Доджерс"
в октябре 1975 года.
Барби Элтон Джон можно купить на сайте Mattel или в интернет-магазине Walmart.
Ранее "Комментарии" писали, что компания Mattel выпустила
"неживую" версию игрушки ко Дню мертвых.
Этот праздник традиционно проходит в Мексике, Гватемале, Никарагуа и
других латиноамериканских странах в первые дни ноября и очень там популярен. Уже известно, что у Барби будет необычный макияж — в стиле calavera (с исп. — череп).
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