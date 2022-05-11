"Луна" ценой в 400 млн евро: в Германии арестовали яхту российского олигарха

В порту Гамбурга задержали яхту Luna, которая принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Как передает Süddeutsche Zeitung, яхта раньше принадлежала еще одному российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Ее стоимость оценивается в 400 миллионов евро.

Яхта Luna. Фото: AFP

По информации издания, судну запрещено покидать порт Гамбурга. В Süddeutsche Zeitung отмечают, что формальным владельцем яхты является одна из трастовых компаний, зарегистрированная в Лихтенштейне.

Однако Федеральное управление немецкой криминальной полиции (BKA) выяснило, что реально роскошным судном владеет российский олигарх Фархад Ахмедов, который и стоит за лихтенштейнским трастом.

После окончания разбирательства яхта кремлевского олигарха попала под закон о санкциях.

В издании отмечают, что российский миллиардер Фархад Ахмедов, который сам родом из Азербайджана, находится в списке санкций Европейского Союза с начала апреля текущего года.

В свое время он был членом Совета Федерации РФ. Кроме этого, он является соратником президента Российской федерации Владимира Путина.

Фархад Ахмедов заработал свое состояние на газовом бизнесе. Согласно данным Forbes, оно оценивается в 1,4 миллиардов долларов.

Кроме этого, по информации газеты Hurriyet Daily News, на турецкий курорт Бодрум в западном округе Мугла прибыла яхта, принадлежащая еще одному российскому миллиардеру Александру Абрамову.

Он владеет одной из крупнейших в РФ металлургических компаний, а также является председателем совета директоров и крупным акционером компании Evraz Group, которая производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России.

Состояние Абрамова оценивают в 8 миллиардов долларов. Великобритания ввела санкции против Абрамова и его компании после вторжения ВС РФ в Украину. Примечательно, но крупнейшим владельцем акций этой компании является еще один известный российский олигарх – Роман Абрамович.

Scheherazade , владельцем которой, по предварительным данным, является президент Российской федерации Владимир Путин. Ранее Министерство экономики и финансов Италии сообщило, что в порту Марина-ди-Каррара задержали 140-метровую яхту

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