Льгот не будет: когда будут штрафовать владельцев "евроблях"

В нашей стране 10 ноября завершается льготный период растаможки автомобилей на так называемой европейской регистрации. С 11 ноября на владельцев не растаможенных "евроблях" начнут налагать штрафы. Будут выписывать их хозяевам таких авто на иностранной регистрации как сотрудники полиции, так и служащие отечественных таможен. Об этом информирует "Дорожный адвокат".

Штрафы для владельцев "евроблей" возвращаются (фото из открытых источников)

Управлять автомобилем с европейскими номерами, который своевременно не вывезли за пределы страны, а также управлять им другому лицу по поручению владельца, наказывается штрафом в размере 8500 гривен. Он оплачивается на месте и при первом нарушении авто не забирают. Повторное нарушение автоматически удваивает размер штрафной санкции еще и изъятием водительских прав на 1 год. Машину при этом могут забрать и поставить на штрафплощадку. В этот раз налагать штраф будет судебный орган, полицейские только оформляют бумаги.

Вместе с тем наложенные штрафные санкции за допущенные нарушения не освобождают от новых. Их могут выписать работники таможни, которые, в свою очередь, оштрафуют владельца уже на 17 тысяч гривен за то, что превышенный срок временного ввоза или транзита больше, чем на 30 дней. Именно в этом случае история может закончиться плачевно, потому что автомобиль может быть конфискован. Сотрудник таможни только составит документы и передаст их в судебный орган.

Если вы передали "евробляху" в управление другому владельцу, то за это нарушение может быть наложен штраф в размере 34 тысяч гривен. Хозяин машины не освобождается от обязанности вывезти авто. Если игнорировать эту норму, то есть риск снова получить штраф.

По обнародованной информации, ст. 485 Таможенного кодекса предусматривает, что действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а также для того, чтобы использовать такой не растаможенный автомобиль в других целях, кроме процедуры ввоза и вывоза, предусматривают штрафные санкции в размере 300% от неуплаченной суммы пошлины. То есть сумма штрафа для владельца не растаможенного авто утраивается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что владелец "евробляхи" сжег свой автомобиль и снял все на видео .

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