106-летняя пианистка вместо конфет лакомится музыкой

Французской пианистке Колетт Мейз уже 106 лет и вскоре она выпускает свой шестой альбом — запись произведений Дебюсси из трех частей в ее исполнении, об этом сообщает Reuters.

Колетт Мейз 106-летняя пианистка из Парижа. Фото: источник

Колет начала играть на фортепиано, когда ей исполнилось 4 года, и она находила в музыке тепло, которого ей не хватало в ее строгом воспитании родителями. Мать обучала ее дома, а отец руководил большим заводом удобрений.

Сегодня в квартире Колетт 4 инструмента, и, сидя за ними, она излучает силу и нежность, а ее ловкие пальцы едва касаются клавиш, когда из-под них струятся мелодии Шумана, Шопена и Дебюсси.

"Мне нужно что-то для утоления эмоций. Вы для этого едите конфеты, а мне нужно чувствовать пальцами клавиши, а ногами — педали", — говорит Колетт, покачиваясь в такт музыке.

Музыкантка для ловкости своих пальцев практикует йогу и гимнастику для рук.

Ее сын Фабриз говорит, что мать вдохновляет многих людей, особенно сейчас, в темные времена пандемии.

"Она — вдохновение для морального духа. То, что в 106 лет ты может хорошо выглядеть, быть в форме, если есть то, чем ты живешь, твоя страсть и, конечно, если ты заботишься о себе. Людям это нравится", — рассказывает Фабриз.

Новый альбом Колет Мейз должен выйти в апреле, а в прошлом году она выпустила другой сборник с записями произведений французских композиторов Дебюсси и Эрика Сати.

Ранее "Комментарии" рассказывали про украинскую пианистку, Надежду Шпаченко, которая получила "Грэмми" за свой сборник классической музыки The Poetry of Place.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!