106-летняя пианистка вместо конфет лакомится музыкой

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Оленка Клочко
Французской пианистке Колетт Мейз уже 106 лет и вскоре она выпускает свой шестой альбом — запись произведений Дебюсси из трех частей в ее исполнении, об этом сообщает Reuters.
Колетт Мейз 106-летняя пианистка из Парижа. Фото: источник
Колет начала играть на фортепиано, когда ей исполнилось 4 года, и она находила в музыке тепло, которого ей не хватало в ее строгом воспитании родителями. Мать обучала ее дома, а отец руководил большим заводом удобрений.
Сегодня в квартире Колетт 4 инструмента, и, сидя за ними, она излучает силу и нежность, а ее ловкие пальцы едва касаются клавиш, когда из-под них струятся мелодии Шумана, Шопена и Дебюсси.
Музыкантка для ловкости своих пальцев практикует йогу и гимнастику для рук.
Ее сын Фабриз говорит, что мать вдохновляет многих людей, особенно сейчас, в темные времена пандемии.
Новый альбом Колет Мейз должен выйти в апреле, а в прошлом году она выпустила другой сборник с записями произведений французских композиторов Дебюсси и Эрика Сати.
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