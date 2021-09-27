40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы

В воскресенье, 26 сентября, в Таллинне состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Европе Mrs. Europe. 40-летняя львовянка Зоряна Богдан победила в двух номинациях на конкурсе красоты Mrs. Europe. Львовянка получила титулы Mrs.Mother of Europe и Mrs.Sport. Об этом сообщили на официальной странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

Конкурс красоты. Фото facebook.com/EasternEurope.Mrs

Как видно на фото, на церемонии награждения украинка выглядела потрясающе. Победительница сияла в длинном вечернем платье цвета айвори, расшитом мелкими блестящими камешками. Ее длинные светлые волосы спадали по плечам нежными локонами, шикарный образ дополнил макияж в нюдовых тонах и элегантная диадема на голове.

"Наша очаровательная Zoryana Bohdan справедливо покорила Европу аж в двух номинациях: "Mrs.Sport" и "Mrs.Mother of Europe". Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу! Зоряна, спасибо Вам большое за искренность, доброту, врожденную скромность, острый ум и, конечно, красоту, — за все те черты, которыми Вы покорили наши сердца и — всей Европы! Спасибо, что согласились стать частью нашей дружной команды "Женщина Украина-Всесвит" и достойно представили всю Украину на одной из лучших сцен Европы в" Estonia Concert Hall ", что в Таллинне, Эстония. Мы очень гордимся Вами и искренне убеждены, что вы лучшая! ", - сообщается на странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

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