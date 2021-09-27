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40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы

Зоряна Богдан является мамой четырех сыновей

сегодня, 16:30
Автор:

Хмільовська Інна

В воскресенье, 26 сентября, в Таллинне состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Европе Mrs. Europe. 40-летняя львовянка Зоряна Богдан победила в двух номинациях на конкурсе красоты Mrs. Europe. Львовянка получила титулы Mrs.Mother of Europe и Mrs.Sport. Об этом сообщили на официальной странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы

Конкурс красоты. Фото facebook.com/EasternEurope.Mrs

Как видно на фото, на церемонии награждения украинка выглядела потрясающе. Победительница сияла в длинном вечернем платье цвета айвори, расшитом мелкими блестящими камешками. Ее длинные светлые волосы спадали по плечам нежными локонами, шикарный образ дополнил макияж в нюдовых тонах и элегантная диадема на голове.

40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы - фото 2
40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы - фото 3
40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы - фото 4
40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы - фото 5
40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы - фото 6

"Наша очаровательная Zoryana Bohdan справедливо покорила Европу аж в двух номинациях: "Mrs.Sport" и "Mrs.Mother of Europe". Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу! Зоряна, спасибо Вам большое за искренность, доброту, врожденную скромность, острый ум и, конечно, красоту, — за все те черты, которыми Вы покорили наши сердца и — всей Европы! Спасибо, что согласились стать частью нашей дружной команды "Женщина Украина-Всесвит" и достойно представили всю Украину на одной из лучших сцен Европы в" Estonia Concert Hall ", что в Таллинне, Эстония. Мы очень гордимся Вами и искренне убеждены, что вы лучшая!", - сообщается на странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Билли Айлиш поделилась в сети достаточно пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальное изменение в имидже кумира удивила многих. Посмотреть фото можно в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/EasternEurope.Mrs/posts/4327179894025612
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