40-летняя украинка стала самой красивой мамой Европы

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Хмільовська Інна
В воскресенье, 26 сентября, в Таллинне состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Европе Mrs. Europe. 40-летняя львовянка Зоряна Богдан победила в двух номинациях на конкурсе красоты Mrs. Europe. Львовянка получила титулы Mrs.Mother of Europe и Mrs.Sport. Об этом сообщили на официальной странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.
Конкурс красоты. Фото facebook.com/EasternEurope.Mrs
Как видно на фото, на церемонии награждения украинка выглядела потрясающе. Победительница сияла в длинном вечернем платье цвета айвори, расшитом мелкими блестящими камешками. Ее длинные светлые волосы спадали по плечам нежными локонами, шикарный образ дополнил макияж в нюдовых тонах и элегантная диадема на голове.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Билли Айлиш поделилась в сети достаточно пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальное изменение в имидже кумира удивила многих. Посмотреть фото можно в нашем материале.
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