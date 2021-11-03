4 вещи, которые ни в коем случае нельзя говорить даже во время ссоры

Лучший способ превратить ссору в диалог двух взрослых людей – это попросить оппонента успокоиться. А эти четыре фразы обладают прямо противоположным эффектом! Фразы, производящие эффект керосина в пожаре во время ссоры. Об этом пишет heroine.

Отношения (фото из открытых источников)

Просто супер! Молодец!

Сарказм во время ссоры действует так же, как фраза "ты виноват". Ожесточает. Эта фраза неэффективна. Единственный результат – еще большее недоверие. Сарказм ранит. На самом деле это метод пассивной агрессии, нацеленный на уколоть собеседника и далекий от того, чтобы прояснить спорную ситуацию.



Я ухожу от тебя



Избегайте говорить о том, о чем потом пожалеете. Угрожающий отказ, это, пожалуй, самое неприятное, что вы можете сказать или сделать своему партнеру, особенно если на самом деле вы этого не хотите.



От тебя никакой пользы



А это уже переход к оскорблениям, что, как известно, запрещен прием в любом конфликте. Такие слова редко забываются после примирения, даже если извинишься и скажешь, что так не считаешь. Никогда не знаешь, как мелочь, брошенная в гневе, может повлиять на ваши отношения в перспективе.



Это все из-за тебя!



Ничего не происходит в браке только по вине одного из супругов. Научитесь принимать ответственность за свою жизнь и признавать свои ошибки.

Напомним, рано или поздно в отношениях может наступить тяжелый период, когда партнерам требуется "перезагрузка". Психологи рассказали, с помощью каких способов можно добавить ярких красок в семейную жизнь. Можно поехать с любимым человеком в новое место за яркими эмоциями, а можно отправится туда, где вы когда-то провели незабываемый романтический отпуск, чтобы повторить приятные моменты и воспоминания. Все это очень сближает. Так что выделите пару дней на отдых друг с другом, чтобы разжечь пламя любви. Не скрывайте свои переживания В любых отношениях, чтобы они были гармоничными, нужно уметь общаться и проговаривать проблемы, недовольства и недоразумения. Партнерам так будет проще решать конфликтные ситуации. Нужно конкретно объяснить, что и кого не устраивает в отношениях, а затем вместе находить выход из ситуации.











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