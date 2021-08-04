Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки визита Зеленского: ожидания от этой встречи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Андрей Ермак уже прибыли в США для подготовки намеченного на 30 августа визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Зачем прибывать почти за четыре недели до встречи Зеленского с Байденом? Какие ожидания от этой встречи?

Украина – США (фото из открытых источников)

Политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко называет заблуждением мнение, что именно во время встреч тех же президентов обсуждаются комплексно какие-то вопросы и выносится некое решение.

"На самом деле, решение формируется аппаратами и структурами этих аппаратов (спецпредставители, внешнеполитические ведомства – МИД, Госдеп) задолго до собственно встречи глав государств. В этом задействованы сотни людей — в аналитике, формировании решений, переговорах. И в этом ракурсе можно рассматривать столь ранний (если учитывать, что встреча Зеленского с Байденом запланирована на 30 августа) визит Кулебы и Ермака в Штаты, – считает Екатерина Одарченко. – Потому что сама по себе встреча президентов — это уже результат множества предварительных переговоров. И результат может быть как положительным, так и отрицательным. К примеру, результат договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2" (напомню, что российско-европейский проект фактически вывели из-под санкций) был на руку официальному Берлину. И сыграл против Украины. Потому что мы не достаточно эффективно защищали свои интересы, тогда как сторонники СП-2 прилагали куда больше усилий. Используя при этом все методы: от цивилизованного лоббизма до внешнеполитического шантажа, к которому нередко прибегала Россия".

При этом Екатерина Одарченко, ссылаясь на свой опыт работы в Вашингтоне, подчеркивает, что август – не лучший период для встреч.

"В Вашингтоне практически никого нет в этот период, это время отпусков. Мне это напоминает трагикомическую ситуацию, когда во время прошлой инаугурации многие украинские политики приезжали, фотографировались на фоне Капитолия – типа проводят рабочие встречи там. Хотя офисы большинства конгрессменом и сенаторов находятся по большей части в соседних зданиях. Сюрреализм еще и в том, что Капитолий во время инаугурации закрыт в целях безопасности. И такое глобальное вранье, когда едут просто фоткнуться, не ведя системную работу, ни к чему хорошему не приведет, – подчеркивает эксперт. – Я не говорю, что представители нынешней украинской власти будут действовать так. Но предупреждаю, что так делать не надо, и что работу по выстраиванию отношений нужно вести постоянно".

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что судить о мотивах визита главы МИД и ОП в США мы можем пока лишь из постов и заявлений Кулебы.



"Если исходить из этого, они создают красивую картинку важности встречи, ее судьбоносности для будущего Украины. Но эта картинка хороша разве что для внутреннего потребителя, который поверхностно воспринимает информацию. А для понимающих людей виден ряд слабостей украинской позиции", – отмечает Владислав Дзивидзинский.

Он подчеркивает, что Кулеба акцентирует внимание на факте приглашения Байденом Зеленского. И даже идет уточнение, что Меркель и Зеленский — это два лидера, которые после инаугурации Байдена были им самим приглашены в Белый дом.

"По моему мнению, это выглядит скорее как оправдание на критику, что ОП и Зеленский упорно напрашиваются в друзья к Байдену, после его становления президентом, пытаются быть ему чем-то интересны. То есть, сейчас делается такой себе акцент, что никто не напрашивался, что "нас самих пригласили". Второй фактор, который, как по мне, является демонстрацией слабости – то, что представители Украины сразу начали оправдываться касательно "шантажа". Поясняю. Многие эксперты обратили внимание, что после одобрения США достройки "Северного потока-2" Зеленский и его администрация в очень короткие сроки начали весьма плотное общение с Китаем. Который, напомню, сейчас на мировой арене конкурирует с США. Со стороны Зе-команды был сделан ряд прокитайских заявлений, проведены разговоры с представителями КНР, подписаны некие соглашения. Многие расценили это как определенный шантаж Вашингтона со стороны Киева. Мол, если США и далее будут забывать о своих обещаниях касательно Украины, то мы станем больше дружить с главным стратегическим оппонентом США – Китаем. И поэтом Кулеба заявил, что никакого шантажа быть не может, как и разговора на "повышенных тонах". Хоть сам факт этого уточнения – уже проявление слабости", – считает Владислав Дзивидзинский.

По его мнению, нынешнее украинское руководство пытается отойти от позиции, что мы едем в роли просящих. Но получается не очень. Возможно, с этим связано то, что в США отправился и Ермак, хоть администрация Байдена не раз показывала, что он не является для них желательным переговорщиком.

"Такое впечатление, что Зеленский слегка дразнит наших американских партнеров, – отмечает эксперт. – Ну, а то, что этот визит начался за почти четыре недели до встречи президентом, выглядит как зондирование почвы. Чтобы во время очной встречи с Байденом не было провалов в позициях Зеленского. Это время будет потрачено на то, чтобы узнать, на что американцы готовы, какие темы поднимать стоит, а какие – нет. Ведь болезненную тему того же "Северного потока-2" можно подать с разных позиций. Впрочем, если США не намерены препятствовать запуску СП-2 (а так, судя по всему, оно и есть), то поднимать эту тему (особенно в ключе каких-то требований) – проигрышный вариант для Зеленского. Точно будет разговор о российском факторе, об углублении сотрудничества между США и Украиной. В течение оставшегося до 30 августа времени будет предпринята попытка нащупать такие позиции, чтобы уехать из США с красивым лицом. Но вся эта картинка – скорее надувание щек с целью произвести впечатление на украинского зрителя, нежели весомая позиция Украины на геополитической арене. Думаю, в администрации Байдена прекрасно понимают, что нынешней украинской власти в сегодняшних реалиях нечего предложить Штатам в рамках международного сотрудничества".

Напомним, до саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, остается менее трех недель. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания.

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