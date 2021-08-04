Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки визита Зеленского: ожидания от этой встречи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса
Президента Андрей Ермак уже прибыли в США для подготовки намеченного на 30
августа визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Зачем прибывать почти за четыре недели до встречи Зеленского
с Байденом? Какие ожидания от этой встречи?
Украина – США (фото из открытых источников)
Политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии
и развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко называет
заблуждением мнение, что именно во время встреч тех же президентов обсуждаются
комплексно какие-то вопросы и выносится некое решение.
"На самом деле, решение формируется аппаратами и структурами
этих аппаратов (спецпредставители, внешнеполитические ведомства – МИД, Госдеп)
задолго до собственно встречи глав государств. В этом задействованы сотни людей
— в аналитике, формировании решений, переговорах. И в этом ракурсе можно
рассматривать столь ранний (если учитывать, что встреча Зеленского с Байденом
запланирована на 30 августа) визит Кулебы и Ермака в Штаты, – считает Екатерина
Одарченко. – Потому что сама по себе встреча президентов — это уже результат
множества предварительных переговоров. И результат может быть как
положительным, так и отрицательным. К примеру, результат договоренностей между
США и Германией по "Северному потоку-2" (напомню, что российско-европейский
проект фактически вывели из-под санкций) был на руку официальному Берлину. И
сыграл против Украины. Потому что мы не достаточно эффективно защищали свои
интересы, тогда как сторонники СП-2 прилагали куда больше усилий. Используя при
этом все методы: от цивилизованного лоббизма до внешнеполитического шантажа, к
которому нередко прибегала Россия".
При этом Екатерина Одарченко, ссылаясь на свой опыт работы в
Вашингтоне, подчеркивает, что август – не лучший период для встреч.
"В Вашингтоне практически никого нет в этот период, это время
отпусков. Мне это напоминает трагикомическую ситуацию, когда во время прошлой
инаугурации многие украинские политики приезжали, фотографировались на фоне
Капитолия – типа проводят рабочие встречи там. Хотя офисы большинства
конгрессменом и сенаторов находятся по большей части в соседних зданиях.
Сюрреализм еще и в том, что Капитолий во время инаугурации закрыт в целях
безопасности. И такое глобальное вранье, когда едут просто фоткнуться, не ведя
системную работу, ни к чему хорошему не приведет, – подчеркивает эксперт. – Я
не говорю, что представители нынешней украинской власти будут действовать так.
Но предупреждаю, что так делать не надо, и что работу по выстраиванию отношений
нужно вести постоянно".
Эксперт Украинского института политики Владислав
Дзивидзинский обращает внимание, что судить о мотивах визита главы МИД и ОП в
США мы можем пока лишь из постов и заявлений Кулебы.
"Если исходить из этого, они создают красивую картинку
важности встречи, ее судьбоносности для будущего Украины. Но эта картинка
хороша разве что для внутреннего потребителя, который поверхностно воспринимает
информацию. А для понимающих людей виден ряд слабостей украинской позиции", –
отмечает Владислав Дзивидзинский.
Он подчеркивает, что Кулеба акцентирует внимание на факте
приглашения Байденом Зеленского. И даже идет уточнение, что Меркель и Зеленский
— это два лидера, которые после инаугурации Байдена были им самим приглашены в
Белый дом.
"По моему мнению, это выглядит скорее как оправдание на
критику, что ОП и Зеленский упорно напрашиваются в друзья к Байдену, после его
становления президентом, пытаются быть ему чем-то интересны. То есть, сейчас
делается такой себе акцент, что никто не напрашивался, что "нас самих
пригласили". Второй фактор, который, как по мне, является демонстрацией
слабости – то, что представители Украины сразу начали оправдываться касательно
"шантажа". Поясняю. Многие эксперты обратили внимание, что после одобрения США
достройки "Северного потока-2" Зеленский и его администрация в очень короткие
сроки начали весьма плотное общение с Китаем. Который, напомню, сейчас на
мировой арене конкурирует с США. Со стороны Зе-команды был сделан ряд
прокитайских заявлений, проведены разговоры с представителями КНР, подписаны
некие соглашения. Многие расценили это как определенный шантаж Вашингтона со
стороны Киева. Мол, если США и далее будут забывать о своих обещаниях
касательно Украины, то мы станем больше дружить с главным стратегическим
оппонентом США – Китаем. И поэтом Кулеба заявил, что никакого шантажа быть не
может, как и разговора на "повышенных тонах". Хоть сам факт этого уточнения –
уже проявление слабости", – считает Владислав Дзивидзинский.
По его мнению, нынешнее украинское руководство пытается
отойти от позиции, что мы едем в роли просящих. Но получается не очень.
Возможно, с этим связано то, что в США отправился и Ермак, хоть администрация
Байдена не раз показывала, что он не является для них желательным переговорщиком.
"Такое впечатление, что Зеленский слегка дразнит наших
американских партнеров, – отмечает эксперт. – Ну, а то, что этот визит начался
за почти четыре недели до встречи президентом, выглядит как зондирование почвы.
Чтобы во время очной встречи с Байденом не было провалов в позициях Зеленского.
Это время будет потрачено на то, чтобы узнать, на что американцы готовы, какие
темы поднимать стоит, а какие – нет. Ведь болезненную тему того же "Северного
потока-2" можно подать с разных позиций. Впрочем, если США не намерены
препятствовать запуску СП-2 (а так, судя по всему, оно и есть), то поднимать
эту тему (особенно в ключе каких-то требований) – проигрышный вариант для
Зеленского. Точно будет разговор о российском факторе, об углублении
сотрудничества между США и Украиной. В течение оставшегося до 30 августа
времени будет предпринята попытка нащупать такие позиции, чтобы уехать из США с
красивым лицом. Но вся эта картинка – скорее надувание щек с целью произвести
впечатление на украинского зрителя, нежели весомая позиция Украины на
геополитической арене. Думаю, в администрации Байдена прекрасно понимают, что
нынешней украинской власти в сегодняшних реалиях нечего предложить Штатам в
рамках международного сотрудничества".
Напомним, до саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, остается менее трех недель. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания.
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