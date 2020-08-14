Культовый Виктор Пелевин готовит к публикации новый роман

Новый роман "современного Гоголя", как называют Виктора Пелевина современные литературные критики, "Непобедимое солнце" будет презентован 27 августа в Москве. После этого новую книгу культового писателя сможет прочитать каждый поклонник его творчества в мире. Об этом сообщает агентство "РБК".

Традиционно самый загадочный классик современности держит сюжет романа в секрете. Однако, если отсылаться к названию, то Непобедимое солнце - официальный римский бог солнца солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году н. э.

Пелевин известен тем, что не входит в "литературную тусовку", не появляется на публике, очень редко даёт интервью и предпочитает общение в интернете .Всё это стало поводом для разных слухов: утверждалось, например, что писателя вообще не существует, а под именем "Пелевин" работает группа авторов или компьютер. Например, Александр Гордон в программе "Закрытый показ" высказал сомнение в самом существовании такого человека, как писатель Пелевин. Однако позже были обнаружены люди, непосредственно знавшие Пелевина: его одноклассники, однокурсники, преподаватели, коллеги, а режиссёр Борис Караджев снял документальный фильм "Писатель П. Попытка идентификации", в основе которого лежат рассказы людей, лично знакомых с писателем.

В мае 2011 года появилась информация, что Пелевин будет персонально присутствовать на церемонии вручения премии "Супер нацбест". Особо отмечалось, что это должно было быть первое появление писателя на публике. Но, вопреки ожиданиям, Пелевин на церемонию не пришёл.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно социологическим опросам, лишь половина опрошенных украинцев читают художественную литературу.

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