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Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира

Опубликован список лучших музеев мира, которые можно посетить, не выходя из своего дома

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Если хотите посетить самые известные музеи мира без очередей и билетов, даже в условиях пандемии коронавируса, тогда у вас есть такая возможность. В эпоху Интернета можно устроить себе виртуальную экскурсию по Лувру, Ватикану и других известных объектах, не выходя из комнаты.

Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира

5 лучших виртуальных музеев мира / фото: louvre.fr

Известные музеи мира создали собственные виртуальные экскурсии, чтобы каждый желающий смог посмотреть шедевры мирового искусства и побывать в исторических местах. Звучит удивительно, не правда ли? Что же можно посмотреть на карантине?

Британский музей, Лондон

Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира - фото 2

Это один из крупнейших музеев мира, в котором находится немало бесценных и уникальных артефактов, включая Розеттский камень, древности из Парфенона, гигантскую голову с острова Пасхи и множество других сокровищ. В целом, включая гравюры и рисунки, в музее насчитывается более 13 миллионов экспонатов со всех континентов, от самого начала цивилизации и до сегодняшних дней.

На сайте музея можно совершить виртуальную обзорную экскурсию по залам, изучить территории рядом с музеем, узнать информацию о каждом экспонате и даже принять участие в онлайн-выставках.

Лувр, Париж

Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира - фото 3

Один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира. В Лувре хранится более 400 тысяч экспонатов: картин, скульптур, керамики, предметов декоративно-прикладного искусства, ювелирных изделий. Здесь вы можете увидеть легендарный портрет Моны Лизи, скульптуру Венеры Милосской, статую сидящего Рамзеса II и многих других произведений исскуства.

На официальном сайте музея можно бесплатно совершить прогулки по галереям, увидеть тематические выставки, например, "Египетские древности", "Пришествие художника".

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира - фото 4

Один из самых крупнейших культурных центров мира, который также открыл свои двери онлайн. Музей содержит два миллиона экспонатов, размещенная на его площади коллекция охватывает все периоды истории человечества, от палеолита до поп-арта, все географические регионы, от Европы до Дальнего Востока и Патагонии, и все виды искусства.

Каждый желающий может посетить Метрополитен-музей в рамках проекта Met 360°. Это возможность исследовать территорию, погулять по оружейным галереям, храму Дендеры, величественным монастырям и залам.

Музеи Ватикана, Рим

Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира - фото 5

Это комплекс музеев, коллекции которых созданы римскими папами. Они насчитывают 54 галереи, или зала, среди которых Сикстинская капелла является последней. Музейная коллекция включает множество старинных скульптур, в том числе таких знаменитых, как Аполлон Бельведерский во внутреннем дворике и Бельведерский торс в Зале муз.

На официальном сайте музея можно исследовать семь залов дворца, включая тот, где находится Сикстинская капелла. По прилежащей территории и остальной части музея можно прогуляться онлайн-экскурсии с гидом.

Национальный музей естественной истории, Вашингтон

Куда пойти в сети: ТОП-5 лучших виртуальных музеев мира - фото 6

Если вы хотите узнать историю нашей планеты и человечества, отправляйтесь в Национальный музей естественной истории. Его коллекция включает более 126 миллионов образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов.

Виртуальные экскурсии по музею позволяют посетителям самостоятельно осмотреть комнаты и отдельные экспонаты со своего компьютера или смартфона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в известных музеях мира заговорят на украинском.


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Источник: https://ticketstour.ru/blog/top-10-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira
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