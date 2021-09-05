Красотка сходила на свидание с тренером по фитнесу и изменилась до неузнаваемости

Жительница Великобритании Ребекка Робертс сходила на свидание с фитнес-тренером и решила кардинально изменить свою жизнь. Вскоре девушка похудела на 57 килограмм. О ее преображении сообщает Liverpool Echo.

Девушка сходила на свидание, фото с открытых источников

Робертс познакомилась с парнем Полом в дейтинг-сервие Plenty of Fish в 2016 году. Тогда девушка ростом 195 сантиметров весила почти 190 килограмм. Бывшая спортсменка, которая занималась регби, после серьезной травмы спины набрала лишний вес. Девушке пришлось бросить любимый спорт и меньше двигаться.





Пол пообещал Робертс помочь с проблемами со спиной, поэтому их первая встреча прошла в тренажерном зале. Именно тогда она упорно трудилася, чтобы поступить в университет, потому что хотела что-то построить для себя. Она даже впала в небольшую депрессию, пока училась в университете.

"Я была в депрессии, но силач просто помог мне стать самой собой. Я чувствую, что я снова стала собой и наделена полномочиями, и я хочу передать это сообщение другим людям, что дело не в том, какие карты вы получили, а в том, что вы с ними делаете. Я выходила каждое утро и совершала 45-минутную прогулку быстрым шагом натощак перед завтраком и подсчитывала свои калории. Я продолжала угощать себя каждый день и делила потребляемые калории на две части: 80 процентов из хорошей здоровой пищи и примерно 20 процентов из лакомств", — сказала Робертс. Она добавила, что каждый день ела шоколад, который утолял ее тягу к вредной пище.

По словам 26-летней девушки, при похудении важно не морить себя голодом и не ограничивать себя в любимой еде. Она считает, что лучше потреблять эти продукты, но в умеренных количествах.



В настоящий момент героиня истории намеревается принять участие в конкурсе "Самая сильная женщина мира". Для этого Робертс, помимо кардио, трижды в неделю ходит на силовые тренировки, каждая из которых может длиться по пять-шесть часов.

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