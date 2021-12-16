Костел Святого Николая в Киеве начали реставрировать после пожара: что уже сделали

Сейчас Костел Святого Николая начали активно реставрировать после пожара, уничтожившего, в том числе и уникальный музыкальный инструмент. Об этом сообщил Александр Ткаченко в Telegram.

Костел Святого Николая, фото Telegram

Сначала по специальной технологии будут очищены стены, витражи и окна от грязи. Дальше начнутся противоаварийные работы. Пока реставраторы в течение недели проводили подготовительные работы. Уже сделаны защитные металлоконструкции для окон. Затем они взялись за монтаж защитных конструкций окон, поврежденных пожаром.

После монтажа окон, в помещении обустроят леса и проведут очистку стен и потолка. Работы проводит ООО "Укрспецреставрация". По словам Ткаченко, для очищения будут использовать немецкую технологию.

"Эту же технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании. Все необходимые компоненты очистной смеси производитель передал в Костел Святого Николая бесплатно", — добавил Ткаченко.

В рамках реставрации будет проведен ремонт полов, систем электроснабжения, освещения и пожаротушения, будут установлены защитные сетки. Такие работы обойдутся в 19,5 млн. грн, которые собрали во время благотворительной акции. Реставрация продлится до конца января 2022 года.

Как сообщал портал "Комментарии", министр культуры рассказал, как планируют реставрировать костел Святого Николая. По состоянию на 6 сентября министр писал, что собрано пять миллионов гривен для реставрации Дома органной и камерной музыки. По предварительным оценкам, тогда сообщалось, что для восстановления костела нужно 75 миллионов гривен.

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