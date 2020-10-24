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Главная Новости Общество искусство и культура Конкурс фотографий погоды: ТОП-12 лучших снимков этого года
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Конкурс фотографий погоды: ТОП-12 лучших снимков этого года

Снимки отображают невероятную красоту нашей природы

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Объявлены победители конкурса на самую лучшую фотографию погоды. Об этом сообщает организатор конкурса Королевское общество метеорологов (Royal Meteorological Society).

Конкурс фотографий погоды: ТОП-12 лучших снимков этого года

Работа победителя: rmets.org

Так, фотография американца Рудольфа Сулгана, показывающая Бруклинский мост в Нью-Йорке, была объявлена ​​победителем в номинации "Погодный фотограф 2020 года". На ней люди идут по мосту в сильную метель.


Номинацию "Молодой погодный фотограф года" взяла фотография листа, замороженного во льду. Снимок сделала 17-летняя Стефания Колесник из России.


Приз зрительских симпатий ушел к фотографии, где изображены глыбы льда с бирюзой, сияющие под голубым солнечным небом. "Байкальское сокровище" запечатлел российский фотограф Алексей Трофимов.


Кроме того, среди финалистов оказались работы под названием "Чайные холмы", "Монстр", "Обмерзший бизон", "Шторм на мысе Са Форадада", "Жаждущая земля", "Перед бурей", "Вершины света", "Мечты", "Маленький торнадо" фотографов из самых разных стран.

Ранее портал "Комментарии" писал, какие крутые кадры делает фотограф на камеру iPhone 12 Pro.


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