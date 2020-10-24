Конкурс фотографий погоды: ТОП-12 лучших снимков этого года

Объявлены победители конкурса на самую лучшую фотографию погоды. Об этом сообщает организатор конкурса Королевское общество метеорологов (Royal Meteorological Society).

Работа победителя: rmets.org

Так, фотография американца Рудольфа Сулгана, показывающая Бруклинский мост в Нью-Йорке, была объявлена ​​победителем в номинации "Погодный фотограф 2020 года". На ней люди идут по мосту в сильную метель.





Номинацию "Молодой погодный фотограф года" взяла фотография листа, замороженного во льду. Снимок сделала 17-летняя Стефания Колесник из России.





Приз зрительских симпатий ушел к фотографии, где изображены глыбы льда с бирюзой, сияющие под голубым солнечным небом. "Байкальское сокровище" запечатлел российский фотограф Алексей Трофимов.





Кроме того, среди финалистов оказались работы под названием "Чайные холмы", "Монстр", "Обмерзший бизон", "Шторм на мысе Са Форадада", "Жаждущая земля", "Перед бурей", "Вершины света", "Мечты", "Маленький торнадо" фотографов из самых разных стран.

Ранее портал "Комментарии" писал, какие крутые кадры делает фотограф на камеру iPhone 12 Pro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!