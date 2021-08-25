Концерт оперного итальянского певца Бочелли для высокопоставленных «слуг» мог обойтись в $1,26 млн

Выступление итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Киеве на концерте по случаю 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины могло обойтись в 1,26 млн долларов или 34 млн гривен. Об этом сообщает telegram-канал ПриСлуга со ссылкой на источник.



Андреа Бочелли, фото из открытых источников

Согласно смете, гонорар итальянского оперного певца вместе с райдером составил примерно 850 тыс. долл. или 22,8 млн грн. Чартер, которым Бочелли доставили в Киев и обратно, стоил 160 тыс. долл или 4,2 млн грн. Другие затраты, включая установку сцены, кейтеринг с изысканным алкоголем и блюдами, — порядка 100 тыс. долл.

"Суммарная цифра, которую потратили на элитную вечеринку для избранных, примерно 34 миллиона гривен ради элитного развлечения чиновников — первых лиц государства", — пишет ПриСлуга.

Учитывая, что концерт Бочелли был частью официальной программы празднования Дня Независимости, Офис Президента должен отчитаться перед гражданами об источнике финансирования мероприятия, которое для себя организовали топ-чиновники.

Напомним, ранее организаторы концерта оскандалилась тем, что установили сцену на братской могиле участников революции 1917-1921 годов. 24 августа на время закрытого выступления оперного певца киевлянам и гостям столицы полностью закрыли доступ в Мариинский парк.

Как сообщал портал "Комментарии", концерт Андреа Бочелли в Киеве закончился грандиозным скандалом. В День независимости в центре Киева, в Мариинском парке прошел концерт звезды оперы из Италии Андреа Бочелли и известных национальных исполнителей. Но многие киевляне и гости столицы не смогли попасть на это праздничное мероприятие. Организаторы акции отметили, что сюда смогут попасть только те, кто перечислил благотворительный взнос. Большинство людей считали, что это мероприятие будет бесплатным, поэтому, так и не увидели грандиозного зрелища. Их не пропустила охрана.





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