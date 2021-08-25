

















В День независимости в центре Киева, в Мариинском парке прошел концерт звезды оперы из Италии Андреа Бочелли и известных национальных исполнителей. Но многие киевляне и гости столицы не смогли попасть на это праздничное мероприятие. Организаторы акции отметили, что сюда смогут попасть только те, кто перечислил благотворительный взнос. Большинство людей считали, что это мероприятие будет бесплатным, поэтому, так и не увидели грандиозного зрелища. Их не пропустила охрана. Об этом информируют журналисты телеканала "НАШ".

Андреа Бочелли (фото из открытых источников)

Разъяренные поклонники певца даже не смогли снять хотя бы небольшое видео на память об этом событии. Охранники тоже не дали это сделать.

Поэтому в день праздника нервные любители оперы выкрикивали: "позор" и были очень недовольны. Ведь многие годы ждал приезда звезды итальянской оперы в Украину.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Владимир Зеленский вручил Софии Ротару, которая выступала недавно в России почетную награду.

Певица, народная артистка Украины и Герой Украины София Ротару была удостоена звания "Национальная легенда Украины". Это звание исполнительница получила из рук главы государства Владимира Зеленского, несмотря на то, что несколькими днями ранее София Михайловна развлекала публику на "Новой волне" в Сочи.

По случаю 30-летия со дня Независимости Украины президент Зеленский решил инициировать новое звание "Национальная легенда Украины", которым удостоить лучших украинских актеров, певцов, спортсменов. Так, в одном ряду с Иваном Марчуком, Юрием Рыбчинским, Олегом Блохиным и другими известными украинцами оказалась София Ротару. София Ротару постоянно в центре внимания в России, она по-прежнему очень и очень востребована, имеет много концертов, большинство из которых проходят под руководством Кремля.

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