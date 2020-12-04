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Главная Новости Общество искусство и культура Количество курильщиков среди подростков стремительно снижается, - ученые
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Количество курильщиков среди подростков стремительно снижается, - ученые

Однако, ученые отметили тенденцию увеличения потребления электронных сигарет

сегодня, 13:51
Автор:

Елизавета Черных

Согласна новому исследованию Мичиганского университета и университета Джорджтауна, распространенность курения сигарет среди подростков в период с 2012 по 2019 годы снизилась на 17%. Однако, ученые отметили, что использование электронных сигарет среди детей подросткового возраста становится популярнее. 

Количество курильщиков среди подростков стремительно снижается, - ученые

ФОТО: Из открытых источников

Во время исследования ученые использовали данные национального репрезентативного мониторинга с 1991 по 2019 годы, и проанализировали данные употребления табачных изделий за последние 30 лет. Специалисты выяснили, что в период с 1991 по 1998 год тенденция курения среди подростков стремительно росла, в частности среди мальчиков. А вот результаты с 2012 по 2019 годы продемонстрировали тенденцию к снижению на 17%.

Однако, ученые обратили внимание на то, что в последние годы значительно увеличился спрос на электронные сигареты среди подростков. Именно это, по мнению исследователей, привело к снижению курения обычных сигарет. На сегодняшний день уровень курение остается низким, и ученые пытаются изо всех сил удержать эту отметку. 

Напомним, что ранее курение может спровоцировать развитие рака мочевого пузыря. Эксперты призывают курильщиков бросить употребление табака, так как по результатам их исследований, шанс получить онкологическое заболевание мочевого пузыря у курящего человека гораздо выше.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Такое решение принял парламент на заседании 2 декабря. Так, Верховная Рада приняла Закон об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. "За" проголосовали 309 нардепов.


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Источник: https://medic.ua/uk/riven-kurtsiv-sered-pidlitkiv-znizhuyetsya-vcheni/
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