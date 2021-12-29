Кинокритики не могут решить: гениальный новый фильм из Леонардо ди Каприо или все же примитивный (ВИДЕО)



















Netflix продолжает разжигать огонь споров вокруг кино. Не успели погаснуть страсти вокруг "Игры в кальмара", как 24 декабря на платформе выходит работа Адама МакКея с Леонардо Ди Каприо в главной роли. "Не смотри вверх" — сатирическая комедия, разделившая кинокритиков. Они не могут однозначно решить: это фильм гениальный или бездарный. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сайт "Yabl".

Мир спорит на счет нового фильма Netflix. Фото из открытых источников

Ленту "Не смотри вверх" ожидал весь киномир. Адам МакКей сейчас подает высокие надежды в Голливуде и собрал звездную команду актеров: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоренс, Мэрил Стрип, Марк Райленс, Джона Гилл и Тимоти Шаламе. По сюжету фильма, два астронома — ученый и его ученица, обнаруживают комету, которая за полгода уничтожит планету. Они пытаются задействовать власти США в миссии спасения, но всем на это плевать. Фильм полон сарказма и сатирических ситуаций. Поэтому за специфическим чувством юмора не всем удается разглядеть смысл, закладываемый режиссером. За 2,5 часа МакКей высмеял все грехи США и ее культуры, он критикует власть Дональда Трампа, издевается над Илоном Маском и Стивом Джобсом, вспоминает грехи политических сил, системы телевидения и мира соцсетей. Часть киномира уже считает, сколько "оскаров" соберет кинолента.

"Фильм, возможно, переоценил свои силы, но это часто смешная, чрезвычайно амбициозная пища для мозга. Если вы думаете, что это тщеславный экологический проект Леонардо Ди Каприо, подумайте еще раз", — подытоживает Иен Фрир, кинокритик издания "Empire"



Но по рецензиям западных критиков, рейтинг фильма на платформах Rotten Tomatoes составляет 55%, а на Metacritic — 50 баллов, что является очень низкими оценками.

"Эта звездная, чрезвычайно провокативная сатира иногда сбивает с курса, в частности, подрывая свои гениальные попытки охватить слишком много", — предает CNN.

Так, в своей рецензии Питер Брэдшоу в издании The Guardian назвал фильм "надуманным и искусственным", а также отметил, что ему не хватает настоящего юмора.





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