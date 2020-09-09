Киев теперь «пахнет» запахом цветов каштана

Язык
BTC/USD
10067.98
ETH/USD
334.75
LTC/USD
46.94
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Власти Киева
представили гостям и жителям города сувенир, с официальным запахом украинской
столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления туризма и промоций Киевской
городской государственной администрации на странице в Facebook.
Фото:Facebook Управление туризма КОДА
Известно, что аромат
изготовлен в форме декоративного саше. Он имеет свежий и сладкий запах цветов
каштана.
"У Киева теперь
есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в
форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", -
сказано в сообщении.
Однако когда сувенир
появится в свободной продаже - не известно.
"Очень скоро
поделимся с вами информацией, где можно будет затестить аромат Киева, города
каштанов!" - отметили в ведомстве.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на День государственного флага в этом году в Киеве открыли мемориал и подняли
ввысь самый главный флаг Украины. Элементы подсветки сооружения установлены
таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости