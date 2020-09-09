Киев теперь «пахнет» запахом цветов каштана

Власти Киева представили гостям и жителям города сувенир, с официальным запахом украинской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации на странице в Facebook.

Фото:Facebook Управление туризма КОДА

Известно, что аромат изготовлен в форме декоративного саше. Он имеет свежий и сладкий запах цветов каштана.

"У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", - сказано в сообщении.

Однако когда сувенир появится в свободной продаже - не известно.

"Очень скоро поделимся с вами информацией, где можно будет затестить аромат Киева, города каштанов!" - отметили в ведомстве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на День государственного флага в этом году в Киеве открыли мемориал и подняли ввысь самый главный флаг Украины. Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины.

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