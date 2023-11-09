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Картина Пикассо побила новый ценовой рекорд

Картина стала самой ценной в этом году

сегодня, 22:28
Автор:
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Константин Куликов
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Картина художника Пабло Пикассо "Женщина с часами" продана на аукционе за $139,4 млн. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает BBC со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Картина Пикассо побила новый ценовой рекорд

Картина "Женщина с часами"

Картина стала второй по стоимости из когда-либо проданных на аукционе работ художника и самой ценной в этом году.


Произведение Пикассо "Женщина с часами" создано в 1932 году. На полотне изображена муза художника Мария-Тереза Вальтер с наручными часами. С 1968 года картина находилась в частной коллекции Эмили Фишер Ландау. После смерти Ландау в марте 2023 года право на продажу части ее коллекции получил аукционный дом Sotheby's. О выставлении полотна на продажу было заявлено в сентябре. Изначально картина оценивалась специалистами в $120 млн.

Пабло Пикассо — считается основоположником кубизма, в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ. 

По экспертным оценкам, Пикассо — самый "дорогой" художник в мире: только за один 2008 год ценовой индекс его работ на рынке произведений искусства (годовой объём аукционных продаж) составил 262 млн долларов. Картина Пикассо "Алжирские женщины", проданная весной 2015 года в Нью-Йорке за 179 млн долларов, стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной с аукциона на тот момент.

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