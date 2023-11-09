logo

BTC/USD

36559.21

ETH/USD

2035.32

LTC/USD

70.94

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Житомире избили работника военкомата, но все оказалось совсем не так (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Житомире избили работника военкомата, но все оказалось совсем не так (ВИДЕО)

Работник ТЦК обратился в полицию, мужчину ищут

сегодня, 21:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В городе Житомир днем горожанин избил работника ТЦК и СП. Соответствующий видеоролик появился в соцсетях. Здесь можно увидеть, как неизвестный бьет военного. После того, как сюда подошли еще три военнослужащих, обидчик помыл руки в луже и ушел.

В Житомире избили работника военкомата, но все оказалось совсем не так (ВИДЕО)

В Житомире молодой человек избил работника ТЦК (Фото: скриншот с видео)

Спикер Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик подтвердила журналистам "Общественного", что речь идет об избиении сотрудника ТЦК.


Сотрудник ТЦК и СП обратился к полицейским и рассказал, что нападение произошло в Житомире 8 ноября.

"Он вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся", — рассказала Виктория Дубовик.

Полицейские возбудили уголовное производство, предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

"Личность нападавшего установили. Сейчас его мужчину разыскивают, поскольку, предварительно известно, что он уехал за пределы Житомира", – добавляют в полиции.

Но потом в этой истории появились новые подробности в этой истории. В Сети появились новые кадры инцидента. На опубликованном видео видно, что сначала парень лежит на асфальте, а работники ТЦК пытаются свернуть его. Вероятно, они хотели задержать молодого человека, но тот после этого устроил драку с ними.

Когда на крик и шум сошлись прохожие, работники ТЦК перестали его "упаковывать". Однако парень уже был агрессивно настроен и в конце несколько раз ударил одного из военных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции. В соцсетях опубликован видеоролик, о том, как в областном Территориальном центре комплектования Буковины в присутствии наряда полиции избивали задержанного горожанина.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!