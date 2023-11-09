В Житомире избили работника военкомата, но все оказалось совсем не так (ВИДЕО)

В городе Житомир днем горожанин избил работника ТЦК и СП. Соответствующий видеоролик появился в соцсетях. Здесь можно увидеть, как неизвестный бьет военного. После того, как сюда подошли еще три военнослужащих, обидчик помыл руки в луже и ушел.

В Житомире молодой человек избил работника ТЦК (Фото: скриншот с видео)

Спикер Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик подтвердила журналистам "Общественного", что речь идет об избиении сотрудника ТЦК.



Сотрудник ТЦК и СП обратился к полицейским и рассказал, что нападение произошло в Житомире 8 ноября.



"Он вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся", — рассказала Виктория Дубовик.



Полицейские возбудили уголовное производство, предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).



"Личность нападавшего установили. Сейчас его мужчину разыскивают, поскольку, предварительно известно, что он уехал за пределы Житомира", – добавляют в полиции.



Но потом в этой истории появились новые подробности в этой истории. В Сети появились новые кадры инцидента. На опубликованном видео видно, что сначала парень лежит на асфальте, а работники ТЦК пытаются свернуть его. Вероятно, они хотели задержать молодого человека, но тот после этого устроил драку с ними.



Когда на крик и шум сошлись прохожие, работники ТЦК перестали его "упаковывать". Однако парень уже был агрессивно настроен и в конце несколько раз ударил одного из военных.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции. В соцсетях опубликован видеоролик, о том, как в областном Территориальном центре комплектования Буковины в присутствии наряда полиции избивали задержанного горожанина.





