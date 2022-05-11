Канада оплатила в ООН расследования нарушений прав человека в Украине

Руководство Канады заплатило 2,5 миллиона канадских долларов в Совет по правам человека ООН (Организация Объединенный наций, – "Комментарии") для подготовки отчета о нарушении прав человека в Украине. Кроме этого, как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны, Канада также собирается привлечь виновных к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.

Канада вложила 2,5 миллиона канадских долларов в @UNHumanRights

"Канада вложила 2,5 миллиона долларов в @UNHumanRights, который будет сообщать о нарушении прав человека в Украине", – говорится в сообщении МИД Канады в Twitter.

Как отмечают в пресс-службе внешнеполитического ведомства Канады, этот мониторинг будет способствовать будущим украинским и международным усилиям по привлечению к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что руководство Канады решило выделить Украине 1,5 миллиардов долларов в год.

На сегодняшний день полмиллиарда долларов Украина уже получила. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада стала второй после США по объемам финансовой помощи Украине.

Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна отменяет на один год пошлины на все украинские товары. Таким образом, Канада стала третьей после Великобритании и Европейского Союза, кто отменяет пошлины для украинского экспорта.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Канада проголосовала за безвизовый режим для Украины. Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты поддержали отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее высказались за введение безвизового режима с Украиной.

В пояснительной записке документа говорится, что правительство Канады должно оперативно рассмотреть вопрос, чтобы позволить гражданам Украины совершать путешествия в Канаду. Украина должна иметь право в максимально сжатые сроки получать электронное разрешение на поездки в Канаду.

















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