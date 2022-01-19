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Какое украинское блюдо вошло в рейтинг самых вкусных супов мира

В Топ-20 лучших первых блюд в мире вошел украинский традиционный борщ

сегодня, 09:29
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинский борщ потеснил в рейтинге французский буйабес, португальский зеленый бульон, острый харчо и испанский гаспачо. Рейтинг ТОП-20 вкуснейших супов мира опубликовало издание CNN.

Какое украинское блюдо вошло в рейтинг самых вкусных супов мира

Борщ оказался в тройке самых вкусных блюд, фото из открытых источников

По словам Джанет Кларксон, авторки книги "Суп: глобальная история", в каждой культуре есть какой-то суп и у него очень давние корни. В своей книге она описывает историю приготовления супов человечеством.

Первое место в рейтинге ТОп занял суп банга из Нигерии. Сообщается, что банга очень популярна в этой стране. В суп добавляют плоды масличной пальмы, мясо сома, говядину и сушеные морепродукты, а также специи: африканский мускатный орех, семена клещевины, оримы, янсы и листья белете.

Второе место занимает бульон Фо из Вьетнама. В суп добавляют корицу, бадьян, рисовую лапшу, сырую и вареную говядину.

На третьем месте – украинский борщ. Сообщается, что это самый любимый в Украине и Восточной Европе суп.

"Борщ, свекольный суп, часто заправленный ложкой сметаны. Он получает острый вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом. И хотя суп иногда относят к русской кухне, это утверждение вызывает горячий спор. Теперь украинские повара начали кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в статье.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская кулинарная книга номинирована на международную премию Gourmand Awards. Украинское издание названо лучшим в номинациях "История кулинарии" и "Восточная Европа". К участию в издании книги присоединились Украинский институт и проект Едакультура.


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Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/worlds-best-wellness-soups/index.html
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