Какие украинские модные бренды будут представлены на неделе моды в Нью-Йорке

Модные бренды из Украины будут представлены на неделе моды в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на канале Telegram.



Неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 10 по 16 сентября, фото из открытых источников

По его словам, в США четыре украинские модные бренды будут представлены в эксклюзивном шоу-руме Showroom Archetype. Известно, что в этом шоуруме будут выставлены одежда, обувь и аксессуары дизайнеров 91 Lab, Elena Reva, Foberini и Kachorovska. Партнерами показа украинских брендов в шоуруме стали "Украинский модный альянс" и Офис из креативных индустрий при Минкульте.



Напомним, что неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 10 по 16 сентября 2021 года.

Министр отметил, что украинские дизайнеры имеют достаточный экономический потенциал, чтобы быть конкурентоспособными на международных рынках, а модная индустрия стремительно растет.

Бренд 91Lab будет представлять трикотажную одежду дизайнера Анны Панченко. 91LAB — это воплощение всех сложных трикотажных решений уровня haute couture.

ELENA REVA — это бренд женской одежды класса люкс, работающий в направлении современного дизайна с арт направленностью. Марка торжествует женское начало, лаконичные формы и арт-направленные принты.

FOBERINI позиционирует себя как бренд с современной формой и художественным содержанием. Дизайнеры бренда создают одежду с элементами вышивки, которая имеет глубокий смысл. Модели изготавливаются вручную, каждая модель имеет какой-то традиционный элемент — декоративные швы, кисти и прочее. Кредо бренда — женственность и экологичность.

Kachorovska — это украинский бренд обуви, сумок и аксессуаров из натуральных материалов. Среди коллабораций Kachorovska — совместные коллекции с Тиной Кароль, Катей Сильченко (the COAT by Katya Silchenko), иллюстратором Сергеем Майдуковим.

Портал "Комментарии" сообщал кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!