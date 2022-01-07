Какие книги стали бестселлерами в Украине в 2021 году

Украинские издательства рассказали, произведения каких авторов стали для них бестселлерами в 2021 году. Об этом пишет "Читомо".

Украинцы стали покупать на тысячу книги, фото из открытых источников

Перед новогодними праздниками многие украинцы покупали книги на выплаты от государства. Издательства, книжные магазины и интернет-магазины давно не видели такого наплыва читателей. В начале января они продолжают доставлять заказы покупателям.



"Издательство Старого Льва" больше всего продало экземпляров произведения иностранного автора Тома Флетчера "Роздвозавр и список Нечемнюхов". На втором месте в их рейтинге — немецкий автор Бодо Шефер с произведением "Пес по имени Мани или Алфавит денег". На третьем — перевод "Джуди Муди" от Мегана МакДоналда.

"Наш Формат" определил тройку бестселлеров так: 1 место — "Простыми словами. Как разобраться в своих эмоциях" Марка Ливина, Ильи Полуденного; на 2 месте — "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты" Грега МакКеона; на 3 месте — "Атлант роз. Часть первая. Непротиворечивость" Айна Рэнда.

Издательство "Vivat" назвало победителями по количеству продаж следующие произведения: "Дело Василия Стуса: сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" (сост.: Вахтанг Кипиани); "Кафе на краю света" Джона Стрелки и книгу от Мэй Маск "Женщина, имеющая план. Жизнь, исполненная приключений, красоты и успеха".

В издательстве "Талант" среди бестселлеров детские книги украинских авторов — Юлии Ярмоленко "Малыши об интимных вещах", Наталии Стукман "Малыш Корги" и Владимира Верховеня "Усохвости и лапокрылые. Чтение о животных".

Также детские бестселлеры определил Издательский дом "Школа": Василий Федиенко "Букварь Читайлик: учебное пособие"; Всеволод Нестайко "Удивительные приключения в лесной школе: Солнце среди ночи. Приключения в паутинии" и Барбара Кантини "Мортина. История от которой можно умереть от смеха: сказка".

Издательство "Вихола" больше всего продало экземпляров произведения Кати Блестки "Матера вам не наймичка, или Почему дети это прекрасно…"; Андрея Семенкова "Медицина доказательна и не очень" и Владимира Станчишина "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией".

"Ранок" определил тройку бестселлеров следующим образом: Геннадий Меламед "трогательные книги: Мой супердедушка"; Зоман Чейнани "Школа Добра и Зла" и Сергей Жуков "Украиноведы: Украина. От первобытных времен до настоящего времени".

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы, получившие тысячу за вакцинацию, штурмуют книжные магазины.



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