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Как выглядит самый высокий в мире замок из песка (ФОТО)

В Дании построили самый высокий замок из песка, который вскоре будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий








Строители из Дании решили оставить свой след в Книге рекордов Гиннеса и построили замок из песка, который является самым высоким в мире. 

Как выглядит самый высокий в мире замок из песка (ФОТО)

Самый высокий замок из песка. Фото: pixabay

Издание Euronews передает, что над его строительством трудилось 30 скульпторов и потребовалось около пятми тонн песка с добавлением нескольких сотен килограммов глины. Высота замка составляет 21,16 метров, что на 3,5 метра выше, чем предыдущий рекорд, поставленный в Германии на острове Рюген в 2019 году (17 метров и 66 сантиметров). Чтобы скульптура была устойчивой и простояла дольше, в ее основу заложили деревянную конструкцию и покрыли специальным клеем.

Как выглядит самый высокий в мире замок из песка (ФОТО) - фото 2

Фото: John Andersen, Skulpturparken Blokhus

Самый высокий замок из песка украшают красивые узоры и фигурки в виде людей и животных, а на его верхушке красуется небольшая корона.

 

Напомним, что прототип дворца из популярного американского телесериала "Игры престолов" был продан за 18 миллионов долларов. Здание, которому уже 95 лет, построили для миллионера Чарльза Энниса и его семьи. Бизнесмен увлекался культурой древних майя, поэтому дом снаружи напоминает старинный храм, а его архитектура передает атмосферу того времени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Италии было продано необычную невидимую скульптуру за 15 000 евро (503 000 гривен). Проект называется I am — "Я". Автором скульптуры является итальянский художник Сальваторе Гаран. Аукцион организовал дом Art-Rite, который занимается исключительно современным искусством. Главным доказательством того, что человек купил невидимую скульптуру, стал сертификат, подтверждающий право собственности. И это уже не единственный случай создания невидимой скульптуры.



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Источник: https://www.euronews.com/2021/07/06/the-world-s-tallest-sandcastle-has-been-built-in-denmark
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