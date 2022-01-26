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Из Польши привезут оружие знаменитого украинского гетмана: когда его можно будет увидеть

Из Польши привезут оружие гетмана Сагайдачного

сегодня, 10:53
Автор:

Козлова Альбіна
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В честь 400-летия со дня смерти известного украинского гетмана и полководца Петра Конашевича-Сагайдачного на его Родину привезут раритетную вещь, связанную со славным украинцем. Как рассказал министр культуры Александр Ткаченко, в Украину привезут меч гетмана из Польши, передает BBC.

Из Польши привезут оружие знаменитого украинского гетмана: когда его можно будет увидеть

Копия меча, которую выставляли во Львове в 2020 году, фото Армия Информ

Меч Сагайдачного долгое время хранился в Кракове. Это подарок гетману от короля Владислава IV Вазы за успешную операцию под Хотином и разгром турецкого войска. Через год после битвы гетман и кошевой атаман умер весной 1622 года.

Об экспонировании Сагайдачного меча договорились министры двух стран. Будут экспонировать достопримечательность в Киеве. Точной дате неизвестно, возможно, меч привезут к началу лета. Министр Ткаченко назвал такую инициативу практикой экспонирования бесценных памятников истории нашей страны. В настоящее время представители министерств культуры обеих стран приступили к работе над организацией процесса передачи достопримечательности.

Об известном полководце и политическом деятеле украинцы сочиняли песни. Наиболее популярна народная песня или, как ее еще называют, казацкий марш "Ой на горе жнецы жнут". Также в XVII веке была написана Дума о Сагайдачном.

Сагайдачный известен и тем, что ему удалось превратить запорожское войско в организованную силу. Именно Петр Сагайдачный организовывал успешные походы на Крымское ханство, Османскую империю и Московское царство.

В 1618 году к участию в походе на Москву украинцев призвал королевич Владислав, желавший сесть на московский престол. Тогда на город отправились 20 тысяч казаков, которые вместе с поляками держали его в осаде три месяца. Представители Московского царства были вынуждены заключить Деулинский мирный договор с Речью Посполитой.

Как сообщал портал "Комментарии", 30 декабря ввели в обращение новые памятные монеты необычной формы под названием "Казацкие клейноды". Набор из этих четырех серебряных монет в форме ромбов можно приобрести на сайте Национального банка. Тираж памятных монет с изображением главных клейнодов Войска Запорожского ограничен.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60125150?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom3=BBC+UA&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom4=82AC1788-7DE3-11EC-93DC-6DB54744363C&at_campaign=6
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