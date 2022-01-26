Из Польши привезут оружие знаменитого украинского гетмана: когда его можно будет увидеть

В честь 400-летия со дня смерти известного украинского гетмана и полководца Петра Конашевича-Сагайдачного на его Родину привезут раритетную вещь, связанную со славным украинцем. Как рассказал министр культуры Александр Ткаченко, в Украину привезут меч гетмана из Польши, передает BBC.



Копия меча, которую выставляли во Львове в 2020 году, фото Армия Информ

Меч Сагайдачного долгое время хранился в Кракове. Это подарок гетману от короля Владислава IV Вазы за успешную операцию под Хотином и разгром турецкого войска. Через год после битвы гетман и кошевой атаман умер весной 1622 года.



Об экспонировании Сагайдачного меча договорились министры двух стран. Будут экспонировать достопримечательность в Киеве. Точной дате неизвестно, возможно, меч привезут к началу лета. Министр Ткаченко назвал такую инициативу практикой экспонирования бесценных памятников истории нашей страны. В настоящее время представители министерств культуры обеих стран приступили к работе над организацией процесса передачи достопримечательности.

Об известном полководце и политическом деятеле украинцы сочиняли песни. Наиболее популярна народная песня или, как ее еще называют, казацкий марш "Ой на горе жнецы жнут". Также в XVII веке была написана Дума о Сагайдачном.

Сагайдачный известен и тем, что ему удалось превратить запорожское войско в организованную силу. Именно Петр Сагайдачный организовывал успешные походы на Крымское ханство, Османскую империю и Московское царство.



В 1618 году к участию в походе на Москву украинцев призвал королевич Владислав, желавший сесть на московский престол. Тогда на город отправились 20 тысяч казаков, которые вместе с поляками держали его в осаде три месяца. Представители Московского царства были вынуждены заключить Деулинский мирный договор с Речью Посполитой.



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