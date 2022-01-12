Историческая драма украинского режиссера получила награду Будапештского кинофестиваля

Актриса в роли главной героини, фото Facebook/ Ganza Film

Лучшей драмой Будапештского кинофестиваля стал украинский фильм "Магда" режиссера Дениса Соболева. Об этом сообщает Укринформ.

В основе сюжета — судьба немки Магды Хоманн, которая отдала свое сердце украинскому солдату Алексею Кучинскому и переехала на Родину любимого. События происходят во время Первой мировой войны. Жизнь немки была полна страданий, ее отправили в лагеря ГУЛАГа в 1944 году. Однако параллельно с лирической сюжетной линией прослеживается и описание исторических событий в тогдашней Европе.



Кинолента снята по мотивам повести украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманна "Любовь и мучения Магди Хоманн". Авторы документальной повести – потомки Магды Хоманн.

В произведении описана жизнь их родственницы на украинском Подолье. Повесть "Любовь и мучения Магди Хоманн" была удостоена двух литературно-художественных премий имени Михаила Стельмаха и имени Ивана Франко.

В фильме главные роли сыграли: Дарья Творонович, Роман Покровский, Юрий Высоцкий, Олег Москаленко.

Над созданием фильма "Магда" работали кинокомпании Master Production и Ganza Film. Фильм был снят при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Среди наград киноленты — главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival и награда в номинации "Лучшая режиссерская и операторская работа" на Киевском международном фестивале "Кинолетопись". Премьера исторической драмы состоится осенью 2022 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Госкино запретило фильм, где снялся Владимир Зеленский.





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