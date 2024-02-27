Искусственный интеллект назвал самые красивые слова украинского языка

В частности, искусственный интеллект считает, что слово "дякую" несет тепло и уважение к тому человеку, которому его говорят. Слово "кохання", по мнению ИИ, дарит каждому ощущение безграничного счастья, а "надія", ожидаемо, дарит уверенность в завтрашнем дне.

Украинский язык

Среди самых красивых слов оказалась "свобода", олицетворяющая стремление к независимости, а также "калина", которая в полной мере отражает красоту украинской природы.

Кроме того, искусственный интеллект считает очень красивым слово "вышиванка", олицетворяющее богатые традиции народа, а также и собственное слово "Украина" — объединяющее собой всех украинцев.

Вместе с тем ChatGPT 3.5 уверяет, что самым красивым словом в украинском языке является "зорепад". Говорится, что его мелодичное звучание и образность привлекают внимание тех, кто его слышит.

А вот искусственный интеллект Copilot утверждает, что слово "світанок" является самым красивым в украинском языке. Также искусственный интеллект подчеркнул, что это слово символизирует жизнь и радость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что исследование, посвященное Дню святого Валентина, проанализировало романтические приложения с искусственным интеллектом и выявило серьезную опасность в их конфиденциальности. Такие приложения могут массово собирать данные пользователей, передавать их или продавать. The Mozilla Foundation проанализировала 11 чат-ботов с искусственным интеллектом, которые под прикрытием романтики показывают опасную реальность. Оказалось, что они не заслуживают доверия и относятся к худшей категории продуктов по сохранению конфиденциальности.





