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Искусственный интеллект назвал самые красивые слова украинского языка

Искусственный интеллект проанализировал украинский язык и определил слова, которые звучат очень красиво, пишет «Телеграф». Среди самых красивых слов такие привычные для нас «дякую», «кохання» и «надія», передает портал «Комментарии»

27 февраля 2024, 18:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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В частности, искусственный интеллект считает, что слово "дякую" несет тепло и уважение к тому человеку, которому его говорят. Слово "кохання", по мнению ИИ, дарит каждому ощущение безграничного счастья, а "надія", ожидаемо, дарит уверенность в завтрашнем дне.

Искусственный интеллект назвал самые красивые слова украинского языка

Украинский язык

Среди самых красивых слов оказалась "свобода", олицетворяющая стремление к независимости, а также "калина", которая в полной мере отражает красоту украинской природы.

Кроме того, искусственный интеллект считает очень красивым слово "вышиванка", олицетворяющее богатые традиции народа, а также и собственное слово "Украина" — объединяющее собой всех украинцев.

Вместе с тем ChatGPT 3.5 уверяет, что самым красивым словом в украинском языке является "зорепад". Говорится, что его мелодичное звучание и образность привлекают внимание тех, кто его слышит.

А вот искусственный интеллект Copilot утверждает, что слово "світанок" является самым красивым в украинском языке. Также искусственный интеллект подчеркнул, что это слово символизирует жизнь и радость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что исследование, посвященное Дню святого Валентина, проанализировало романтические приложения с искусственным интеллектом и выявило серьезную опасность в их конфиденциальности. Такие приложения могут массово собирать данные пользователей, передавать их или продавать. The Mozilla Foundation проанализировала 11 чат-ботов с искусственным интеллектом, которые под прикрытием романтики показывают опасную реальность. Оказалось, что они не заслуживают доверия и относятся к худшей категории продуктов по сохранению конфиденциальности.





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Источник: https://lite.telegraf.com.ua/ukr/lite/2024-02-21/5835168-naygarnishi-slova-ukrainskoi-movi-za-versieyu-shtuchnogo-intelektu-top-10?_gl=1%2Aai7pt9%2A_ga%2AMTM1MzE4ODcwMy4xNjU0ODU1MjEw%2A_ga_4R3J02BFG3%2AMTcwODU5NjI5MS4xNDguMS4xNzA4NTk2NDY1LjI2LjAuMA
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