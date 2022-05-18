Инфляция в Великобритании разогналась до 40-летнего максимума

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Нарожный Дмитрий
В апреле текущего года потребительские цены в Великобритании, по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года, увеличились на 9%.
Лондон, столица Великобритании. Фото: Pixabay
Об этом
свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании. Согласно этой информации, рост преодолел рекорд за более, чем 40 лет.
По данным Bloomberg, эксперты
прогнозировали уровень потребительской инфляции в апреле в
рамках 9,1%. Такого же мнения придерживались и
аналитики Trading Economics.
В агентстве отмечают, что цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей
(базовая инфляция, CPI Core) выросли в апреле на 6,2% в годовом выражении после
подъема на 5,7% в марте.
При этом, индекс CPI Core
(индекс потребительских цен – Комментарии) в расчете на месяц поднялся на 0,7% после
повышения на 0,9% в
марте. По прогнозам аналитиков, этот
показатель должен был возрасти в апреле в годовом
выражении на 6,2%, а в помесячном –
на 0,8%.
В то же время, индекс розничных цен (RPI) взлетел в Великобритании на 11,1% в годовом выражении после роста на 9% за месяц
до этого. В Bloomberg подчеркивают, что именно индекс RPI используют британские работодатели с соискателями работы в ходе переговоров об уровне заработной
плате.
Согласно данным агентства, разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиационных тарифов, страховых услуг и цен на топливо, в первую очередь, на бензин.
Ранее ONS информировала, что в декабре прошлого года инфляция в Великобритании составляла 5,4% в годовом выражении. А для борьбы с этим явлением Банк Англии первым среди стран Большой семерки (G7) в конце года повысил ключевую ставку.
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