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Инфляция в Великобритании разогналась до 40-летнего максимума

Последний раз уровень инфляции на Туманном Альбионе был таким высоким при правлении премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 80-х годах

сегодня, 10:13
Автор:

Нарожный Дмитрий
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В апреле текущего года потребительские цены в Великобритании, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, увеличились на 9%.

Инфляция в Великобритании разогналась до 40-летнего максимума

Лондон, столица Великобритании. Фото: Pixabay

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании. Согласно этой информации, рост преодолел рекорд за более, чем 40 лет.

По данным Bloomberg, эксперты прогнозировали уровень потребительской инфляции в апреле в рамках 9,1%. Такого же мнения придерживались и аналитики Trading Economics.

В агентстве отмечают, что цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) выросли в апреле на 6,2% в годовом выражении после подъема на 5,7% в марте.

При этом, индекс CPI Core (индекс потребительских цен – Комментарии) в расчете на месяц поднялся на 0,7% после повышения на 0,9% в марте. По прогнозам аналитиков, этот показатель должен был возрасти в апреле в годовом выражении на 6,2%, а в помесячном – на 0,8%.

В то же время, индекс розничных цен (RPI) взлетел в Великобритании на 11,1% в годовом выражении после роста на 9% за месяц до этого. В Bloomberg подчеркивают, что именно индекс RPI используют британские работодатели с соискателями работы в ходе переговоров об уровне заработной плате.

Согласно данным агентства, разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиационных тарифов, страховых услуг и цен на топливо, в первую очередь, на бензин.

Ранее ONS информировала, что в декабре прошлого года инфляция в Великобритании составляла 5,4% в годовом выражении. А для борьбы с этим явлением Банк Англии первым среди стран Большой семерки (G7) в конце года повысил ключевую ставку.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-18/britain-s-inflation-rates-surges-to-a-40-year-high-of-9
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