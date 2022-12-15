Их объединила "Inwazja": эксклюзивные подробности творческой коллаборации Польши и Украины

После полномасштабного российского вторжения Украина оказалась на перекрестке новой жизни, еще более свободной, еще более независимой, еще более несокрушимой. Несмотря на европейские горизонты и перспективы, которые откроются для Украины после победы, сейчас, к сожалению, есть реальность, которую не изменит ничто — ведущие украинские предприятия и дома мирного населения продолжают кровоточить от вражеских бомбардировок, военные погибают от пуль, гражданские — от обломков русских градов.

Сцена из спектакля "Вторжение", из открытых источников

Дружественные Украине государства делают все возможное, чтобы обеспечить наше войско оружием, забирают в собственные дома беженцев, собирают деньги на гуманитарную помощь для поддержки внутренне перемещенных лиц, лишившихся жилья . На фоне заклятой войны появилось множество разнообразных тандемов, не только политических, но и творческих. За 10 месяцев войны украинскую культуру познал весь мир – отечественные певцы, актеры, танцоры и комики уже успели провести сотни благотворительных выступлений за границей, собирая деньги на благотворительные дела и рассказывая миру об ужасах российского вторжения. Чаще всего наших селебрити можно увидеть в компании польских коллег – граждан страны, которые стали для нашего государства не просто друзьями, в настоящими братьями. Очередное проявление сотрудничества Украины и Польши, принявшей к себе более 8 миллионов беженцев, произошло недавно в городе Белосток, там в начале месяца состоялась премьера спектакля "Inwazja" ("Вторжение"), повествующего об ужасах и последствиях российского террора в Украине.

Об истории создания спектакля "Вторжение" можно написать отдельную книгу: специально написанная пьеса, интернациональный актерский состав, языковые барьеры и многое другое – то, что действительно поражает своей подлинностью и откровенностью.

"Во время репетиции сильно плакала, польские коллеги не знали, как реагировать", — Олеся Жураковская

Разговаривая с исполнительницей одной из главных ролей – Заслуженной артисткой Украины Олесей Жураковской, стало известно, что в список отобранных актеров для этого спектакля она попала случайно, за что очень благодарна судьбе. Кроме нее представлять Украину отправилась Анастасия Евтушенко и Христя Люба.

"Однажды разговаривая по телефону с известным украинским режиссером Тамарой Труновой, она сказала, что вскоре поедет в Польшу ставить спектакль. Я немного послушала про этот проект и сказала, что мне было бы очень интересно принять в нем участие. Тамара мгновенно отреагировала, сказав, если хочешь, место найдем. Таким вот образом я и попала в группу отобранных артистов", — говорит Олеся.

Через некоторое время команда украинских актеров поехала в польский город Белосток, в котором недавно и состоялась премьера "Вторжения".

"Это была наша первая репетиция, на ней мы впервые прочли сценарий, который, кстати, был специально для нас написан. Иногда я просто срывала репетицию, были моменты, когда я начинала плакать. Мои польские коллеги-актрисы Беата и Моника смотрели на это и немного терялись, потому что не знали, как реагировать, как помочь", — добавляет Заслуженная артистка.

"Война заходит в дом поляков вместе с украинскими беженцами"

Во время интервью Олеся часто вспоминала о Малине Пшеслуге, которая в короткий срок написала сверхчувственную пьесу, специально для спектакля "Вторжение".

"Это невероятно чувственная пьеса. Малина передала ей свое видение происходящего, она провела анализ эмоционального состояния людей, в дом которых заходит война вместе с украинскими беженцами. Малина перенесла на бумагу неподкупные чувства, откровенность поляков, то как влияет на них война. Это получилось по-настоящему крутая и не комплиментарная пьеса. Как недавно говорила наш режиссер, спектакль "Вторжение" по праву можно будет назвать классикой военного времени", — рассказывает исполнительница главной роли культового сериала "Мама".

"Фантастически встретиться на сцене с профессионалами, талантливыми и сильными женщинами", — Моника Заборская

Издание "Комментарии" решило расспросить об интернациональном представлении не только отечественных его создателей, но и иностранных. Прокомментировать участие в польско-украинском проекте согласилась Моника Заборская – актриса театра имени Александра Венгерка. Моника говорит, что встретиться с украинскими актерами на одной сцене для нее было большим удовольствием.

"Я очень рада была поработать с талантливыми и сильными женщинами на одной сцене, я многому научилась у них. Режиссер, как и часть моих коллег по спектаклю – украинцы, сначала мне было трудно понимать их язык, но впоследствии я внезапно начала распознавать какие-то слова, понимать, что от меня хотят. Это является самым ярким доказательством того, что самое главное – это не знание языка, а готовность к общению и открытость", — говорит Моника, добавляя, что ее очень вдохновила встреча с украинскими актрисами.

"Это спектакль не только о жертвах войны, но и о людях, которые им помогают", — Беата Хичевская

В процессе написания материала удалось выйти на связь с еще одной польской звездой театра и кино, которой досталась одна из ведущих ролей в спектакле – Беатой Хичевской, штатной актрисой театра имени Александра Венгерко.

Беата рассказывает, что идея создать совместное представление с украинцами давно висела в воздухе, на эту инициативу уже давно были выделены деньги, но все планы разрушила кровавая война. Поэтому было решено отсрочить все репетиции и саму премьеру, но уже тогда все знали, что главной темой спектакля станет война.

"Польша граничит с Украиной, поэтому с самого начала российского вторжения все проблемы наших соседей коснулись и нас. И речь идет не только о каких-то общих вопросах – угрозе безопасности, энергетике или экономике, речь идет и об украинцах, судьба которых была разрушена российскими бомбами. Все они начали бежать от войны, мы – поляки, гостеприимно приняли всех, знаю, как мои соотечественники бросали все дела и работу и ехали на украинскую границу, чтобы забрать в свои дома беженцев. Малина Пшеслуга это прекрасно уловила – она воплотила все эти переживания и эмоции в своей гениальной пьесе", — говорит Беата.

Актриса подчеркнула, что спектакль "Вторжение" рассказывает собой не только об отношениях между польскими и украинскими женщинами, но и о жертвах войны, бежавших в Польшу, о людях, которые им помогают.

"Тема представления, конечно же, несет в себе и рассказ о самой войне, ее жестокости и беспринципности. Война – это болезнь, это яд, капли которого будет достаточно, чтобы он распространился по миру, и неважны здесь границы, безразличны люди, потому что этому яду все равно кого убивать, войне все равно, где сеять беду", — добавляет актриса театра имени Александра Венгерка.

"К нам приехали настоящие жертвы этой страшной войны"

В завершение разговора актриса поделилась своими впечатлениями от общения и работы с украинскими артистками.

"Когда к нам приехали коллеги из Киева, они рассказали нам о своих переживаниях, связанных с войной. Когда они читали сценарий, то плакали, а мы вместе с ними. Олеся Жураковская мне сказала, что война вызывает у человека только самые плохие эмоции. Я думаю, что это верно. Эти эмоции сопровождали украинских актрис с самого начала и до конца, и мы с Моникой (Моника Заборская, – ред.) это зафиксировали для себя. Честно говоря, с нами происходило нечто подобное, то, что описывала пьеса – распространялось зло войны. Несмотря на все трудности, мы очень сблизились с девушками, смогли подружиться и найти общий язык. Работа над спектаклем "Вторжение" стала для меня чрезвычайной, она объединила всех нас уникальным образом, эти ощущения не передать", — подчеркнула актриса.

Здесь разве остается вспомнить обо всем известном изречении "Друзья познаются в беде". Эти слова оживают в контексте польско-украинского сотрудничества, ведь за последние 10 месяцев заклятой войны именно Польша стала для Украины безотказным партнером, другом, помощником, коллегой и сестрой. Давайте верить, что следующая коллаборация героинь этого материала будет посвящена не войне и боли, а победе, веселью и любви.

Напомним , ранее мы сообщали, что в Польше начали открываться центры помощи украинским беженцам.

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