Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу: кто он

Сегодня, 14 апреля, все, кто пользуется поисковой системой Google, могли увидеть дудл, который посвящен первому типографу, немецкому первопечатнику Иоганну Гутенбергу, пишет OBOZREVATEL.

Иоганн Гутенберг - фото из открытых источников

Сообщается, что в этот день исполнился 21 год с того момента, как была открыта ретроспективная выставка в музее Гутенберга в его честь. В новом дудле — портрет мужчины и изображение первого печатного станка.





В 1450 году Гутенбергу удалось создать новый способ книгопечатания с использованием подвижных литер. Этот способ оказал значительное влияние не только на культуру Европы, но и на всемирную историю. Гутенберг внес масштабный вклад в развитие эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции, заложив материальную основу для современной экономики, которая основана на знаниях и распространении обучения в массах.

Иоганн Гутенберг стал первооткрывателем использования подвижных литер среди европейцев. Его вклад в развитие печатной отрасли невозможно переоценить: он изобрел процесс массового производства при помощи подвижных литер, а также использование чернил на масляной основе для печати книг, регулируемой матрицы, механических подвижных литер и деревянной печатной машины.

Ранее портал "Комментарии" писали, что компания Google получила штраф в 1 миллион гривен от украинского Антимонопольного комитета. Причиной стало непредставление необходимой информации, запрашиваемой государственным уполномоченным АМКУ, в определенные установленные сроки. Наше издание, заинтересовавшись почти прецедентным случаем, попросили экспертов проанализировать это решение.













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