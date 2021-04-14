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Главная Новости Общество искусство и культура Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу: кто он
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Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу: кто он

Гутенберг внес масштабный вклад в развитие эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции

сегодня, 09:09
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 14 апреля, все, кто пользуется поисковой системой Google, могли увидеть дудл, который посвящен первому типографу, немецкому первопечатнику Иоганну Гутенбергу, пишет OBOZREVATEL.

Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу: кто он

Иоганн Гутенберг - фото из открытых источников

Сообщается, что в этот день исполнился 21 год с того момента, как была открыта ретроспективная выставка в музее Гутенберга в его честь. В новом дудле — портрет мужчины и изображение первого печатного станка.

Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу: кто он - фото 2

В 1450 году Гутенбергу удалось создать новый способ книгопечатания с использованием подвижных литер. Этот способ оказал значительное влияние не только на культуру Европы, но и на всемирную историю. Гутенберг внес масштабный вклад в развитие эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции, заложив материальную основу для современной экономики, которая основана на знаниях и распространении обучения в массах.

Иоганн Гутенберг стал первооткрывателем использования подвижных литер среди европейцев. Его вклад в развитие печатной отрасли невозможно переоценить: он изобрел процесс массового производства при помощи подвижных литер, а также использование чернил на масляной основе для печати книг, регулируемой матрицы, механических подвижных литер и деревянной печатной машины.

Ранее портал "Комментарии" писали, что компания Google получила штраф в 1 миллион гривен от украинского Антимонопольного комитета. Причиной стало непредставление необходимой информации, запрашиваемой государственным уполномоченным АМКУ, в определенные установленные сроки. Наше издание, заинтересовавшись почти прецедентным случаем, попросили экспертов проанализировать это решение.





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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/google-posvyatil-dudl-iogannu-gutenbergu-kto-on.htm?_ga=2.27175229.1262632608.1618214383-11364219.1618214383&_gl=1*n0275k*_ga*MTEzNjQyMTkuMTYxODIxNDM4Mw..*_ga_JBX3X27G7H*MTYxODM3NjU3Mi4xMy4xLjE2MTgzNzY1NzQuMA..
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